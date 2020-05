Bon plan : le Samsung Galaxy S10 vient de chuter lourdement 🔥

Les French Days continuent de plus belle chez Cdiscount, Fnac et Amazon qui dĂ©voilent des offres choc sur le Samsung Galaxy S10 ce samedi. Quelques rares modèles profitent de prix cassĂ©s chez ces marchands du web, mais aussi sur la boutique officielle du constructeur. C’est le moment d’en profiter, car les deals flash affichĂ©s sont vraiment très pertinents (et risquent de ne pas rester en ligne très longtemps).

La gamme des Samsung Galaxy S10 a Ă©tĂ© officialisĂ©e par le numĂ©ro 1 mondial du marchĂ© il y a un an lors du Mobile World Congress. En 2020, le constructeur corĂ©en a officiellement dĂ©voilĂ© ses nouveaux Samsung Galaxy S20, les remplaçants des smartphones dĂ©voilĂ©s l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Cela a eu pour consĂ©quence de faire dĂ©jĂ baisser assez drastiquement les prix des Galaxy S10. Avec l’offre en cours, le rapport qualitĂ© prix devient imbattable.

Les Samsung Galaxy S10 et S10+ sont les deux smartphones de la gamme Ă profiter d’Ă©crans grands formats. Il est certain que les adeptes de ce type de modèles trouveront leur bonheur durant ces French Days sur Amazon, Cdiscount et Fnac. Le constructeur corĂ©en a dĂ©cidĂ© de laisser de cĂ´tĂ© l’encoche qu’on retrouve encore chez beaucoup de ses concurrents. Le corĂ©en a fait le choix d’intĂ©grer une camĂ©ra avant positionnĂ©e directement dans un coin de l’Ă©cran poinçonnĂ©.

Le prix du Samsung Galaxy S10 dégringole

Les Samsung Galaxy S10 et S10+ Ă©taient dĂ©jĂ très sĂ©duisants avant cette offre flash, mais ils le sont encore plus durant ces French Days chez Amazon, Cdiscount et Fnac. D’ailleurs, ces derniers ont aussi annoncĂ© des promotions sur les Galaxy A51 et A71, deux modèles qui se positionne respectivement en tant qu’entrĂ©e et milieu de gamme. Les smartphones tournant sous Android sont aussi populaires depuis leur sortie sur le marchĂ© et leur petit prix renforce leur attrait. Les deux tĂ©lĂ©phones profitent de belles offres flash lors de cette opĂ©ration française.

Cette annĂ©e, les French Days sur Amazon, Fnac et Cdiscount ont lieu du 27 mai au 1er juin, ce qui n’est pas le cas habituellement. Toutefois, la situation sanitaire a poussĂ© les marchands Ă revoir leurs plans en repoussant l’Ă©vĂ©nement. C’est dans le cadre de cette opĂ©ration que les Samsung Galaxy S10 et S10+ voient leur prix chuter lourdement. Auprès de tous les marchands citĂ©s, ils ont droit Ă des prix barrĂ©s très rarement atteints. De leur cĂ´tĂ©, Amazon, Cdiscount et Fnac continuent de suivre un positionnement fort qu’ils ont adoptĂ© dès le premier jour de ces French Days.

Notre test en vidéo du Samsung Galaxy S10+ :

Ă€ l’occasion des ces French Days chez Amazon, Fnac et Cdiscount, vous avez la possibilitĂ© de profiter des Samsung Galaxy S10, S10+ A51 et A71 Ă prix mini par rapport Ă d’habitude. En plus, vous ĂŞtes certain de repartir avec un smartphone dont la qualitĂ© n’est plus Ă prouver. Ce petit prix est accessible sans lĂ©siner ni mettre de cĂ´tĂ© la puissance et la qualitĂ© de votre nouveau smartphone sous Android.

Ces offres flash dĂ©voilĂ©es par Cdiscount, Amazon et Fnac pour les French Days reprĂ©sentent des Ă©conomies pouvant monter jusqu’Ă 250 euros par rapport au tarif habituel. Dès leur sortie, les tĂ©lĂ©phones se sont positionnĂ©s parmi les meilleurs smartphones du marchĂ© et ne quittent plus cette place. Auprès de tous les marchands citĂ©s, vous avez Ă©galement le droit Ă la mĂŞme garantie du constructeur que si vous achetiez votre Galaxy S10 (ou autre modèle) dans la boutique officielle du numĂ©ro 1 mondial.

Le Samsung Galaxy S10+ en promo sur Amazon pour les French Days est le modèle le plus haut de gamme des trois tĂ©lĂ©phones dĂ©voilĂ©s par la marque. Il embarque un puissant Ă©cran AMOLED de 6,4 pouces et une puce dĂ©veloppĂ©e en interne, Exynos 9820. Ce ne sont lĂ qu’une partie des caractĂ©ristiques solides du tĂ©lĂ©phone de la marque corĂ©enne, mais sa fiche technique suggère que l’offre Ă©clair ne va s’Ă©terniser plus de quelques heures avant de disparaĂ®tre.

Le Samsung Galaxy S10 profite aussi d’une excellente qualitĂ© photo due Ă son triple capteur photo. Ă€ l’avant, une double camĂ©ra a Ă©tĂ© installĂ©e directement dans l’Ă©cran poinçonnĂ© pour un gain de place impressionnant. Le ratio Ă©cran/corps de ce prĂ©cieux smartphone en promo chez Amazon pendant les French Days est de 88,9%. Les 3 Samsung Galaxy S10 tournent sous OneUI, une surcouche maison Android qui prĂ©sente une excellente interface pour une excellente expĂ©rience utilisateur. Celles-ci sont Ă la hauteur des attentes et bien au-dessus de certains OS concurrents.

Les petits bonus de ces French Days

Si vous choisissez de vous orienter vers un Samsung Galaxy S10 lors des French Days sur Amazon, Fnac ou Darty, vous avez droit Ă quelques avantages. Vous avez la certitude de rĂ©aliser des Ă©conomies assez fortes sur un smartphone qui a su s’imposer dans le top des meilleures ventes dès sa sortie dans le monde. La qualitĂ© photo ainsi que les solides compĂ©tences du smartphone signifient aussi que les promos flash ne vont pas durer longtemps. En plus, il est assez rare que les Samsung Galaxy S10 aient droit Ă de telles remises. Les deals flash peuvent disparaĂ®tre en quelques heures, soyez vif pour ne rien rater.

Si toutefois vous avez Ă©tĂ© trop rapide pendant les French Days sur Amazon en choisissant votre Samsung Galaxy S10, sachez que vous avez droit Ă une deuxième chance. Le marchand amĂ©ricain vous propose un dĂ©lai de rĂ©flexion de 30 jours durant lequel vous pouvez renvoyer le tĂ©lĂ©phone et profiter d’un remboursement complet. Chez Cdiscount, Fnac et Darty, ce mĂŞme dĂ©lai est de 14 jours, une pĂ©riode longue pour dĂ©terminer que le Samsung Galaxy S10 ne vous convient pas.

