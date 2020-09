French Days : le Samsung Galaxy S20 casse les prix (flash) 🔥

Les French Days dĂ©marrent en trombe chez Samsung. Le constructeur a dĂ©cidĂ© d’attaquer l’opĂ©ration en dĂ©voilant de multiples offres flash qui concernent plusieurs smartphones de choix. Celles-ci s’accompagnent d’avantages notoires Ă prendre en compte lors du choix de votre prochain tĂ©lĂ©phone. Vous avez la possibilitĂ© de faire de belles Ă©conomies sur les Samsung Galaxy S20, mais aussi les Galaxy Note 10, A41, A51 et le A71.

Voici les deals en cours sur Samsung :

Jusqu’ici, les Samsung Galaxy S20 n’ont jamais eu droit Ă une telle baisse de prix. C’est une vĂ©ritable surprise que de retrouver les rĂ©cents smartphones de la marque Ă ce prix sur la boutique de Samsung pendant les French Days. DĂ©voilĂ©e en mars, toute la gamme profite de la mĂŞme promotion dans le cadre de cette opĂ©ration. Ils ont droit Ă 130 euros de remise et 100 euros de bonus reprise sur votre tĂ©lĂ©phone, ce qui hisse le total de la remise Ă 230 euros.

Dans le cas oĂą vous ne savez pas quel modèle de la gamme Galaxy S choisir, nous vous conseillons de vous orienter vers le Galaxy S20. C’est le smartphone le moins onĂ©reux de la gamme composĂ©e de 3 tĂ©lĂ©phones et il se dote de nombreux avantages qui font de lui un appareil premium. Ă€ l’occasion de ces French Days sur la boutique de Samsung, il devient plus attractif et affiche un rapport qualitĂ© prix encore meilleur.

Le Samsung Galaxy S20, un vrai classique

Pour les French Days, Samsung vous offre la possibilitĂ© de choisir le Galaxy S20 tout en faisant de belles Ă©conomies sur l’achat de votre nouveau tĂ©lĂ©phone. Dans un premier temps, on note la remise affichĂ©e de 130 euros. Avec cette dernière, le tarif de l’appareil baisse pour passer de 909 euros Ă 779 euros. C’est dĂ©jĂ un excellent avantage, mais le corĂ©en a dĂ©cidĂ© de ne pas s’arrĂŞter ici et de proposer d’autres arguments tout aussi compĂ©titifs.

L’autre avantage concerne la reprise de votre tĂ©lĂ©phone actuel. Vous avez la possibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier d’un bonus de 100 euros lors de la reprise de votre ancien smartphone. Cela veut dire que le montant total des Ă©conomies que vous faites en optant pour le Samsung Galaxy S20 est de 230 euros. Il est rare qu’un tĂ©lĂ©phone aussi rĂ©cent et premium ait droit Ă de tels avantages —surtout alors qu’il n’a que 6 mois d’existence sur le marchĂ©. C’est un excellent rapport qualitĂ© prix et le meilleur produit chez Samsung.

Pour ce qui est des caractĂ©ristiques techniques du Samsung Galaxy S20 en promo pour les French Days, on note l’attention particulière portĂ©e Ă l’Ă©cran. SpĂ©cialiste du domaine, le constructeur a Ă©quipĂ© toute la gamme de dalles OLED dont la taille respective est de 6,2 pouces, 6,7 pouces et 6,9 pouces pour les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Les trois modèles bĂ©nĂ©ficient d’un taux de rafraichissement de 120 Hz, de quoi Ă©viter le temps de latence —ce qui est important avec des smartphones aussi premium.

Samsung fait plus que le minimum cĂ´tĂ© photo. De son cĂ´tĂ©, le Galaxy S20 a droit Ă un triple capteur photo qui met le niveau tant le jour que la nuit, sachant que la marque est rĂ©putĂ©e pour offrir de bons rendus mĂŞme lorsqu’il fait sombre (ou nuit). Quant aux Galaxy S20+ et S20 Ultra, ils viennent avec un quadruple module photo. C’est cette diffĂ©rence (entre autres) qui explique pourquoi ils sont plus premium que le modèle classique de la gamme.

Voici notre test vidéo du Galaxy S20 Ultra :

French Days ou non, Samsung se dĂ©marque aussi sur un autre segment. Le constructeur propose un service de location de smartphones vers lequel de plus en plus d’utilisateurs se tournent. BaptisĂ© Up2You, il s’adresse Ă tous ceux qui veulent changer de smartphones assez rĂ©gulièrement sans pour autant dĂ©penser des sommes astronomiques.

Dans le cadre de cette offre spĂ©ciale de la rentrĂ©e, vous pouvez faire l’acquisition du Galaxy S20 avec un premier versement de 119 euros puis 31 euros par mois pendant 24 mois. Ce sont sa flexibilitĂ© et son prix bas qui justifient son fort succès auprès des fans de la marque et de ceux qui se tournent vers Samsung.

La gamme des Galaxy A mise en avant chez Samsung

Si Samsung met Ă l’honneur plusieurs modèles premium pour les French Days, le constructeur est loin de limiter ses promotions Ă la gamme des Galaxy S20. La marque Ă©galement de multiples avantages sur plusieurs Galaxy A, une gamme qui a aussi droit Ă des avantages agressifs dans le cadre de cette opĂ©ration. Les Galaxy A41, A51 et A71 sont visĂ©s par ces offres sĂ©duisantes.

On le rappelle, la gamme Galaxy A de Samsung est beaucoup plus accessible que les Galaxy S20 dont nous avons parlĂ© plus haut. Elle reprĂ©sente un excellent rapport qualitĂ©-prix grâce Ă des modèles qui conviennent Ă tous ceux dont les budgets sont plus serrĂ©s. Il s’agit de modèles intermĂ©diaires, mais reprĂ©sentant le plus gros volume des ventes de la marque. Tous ont droit Ă quelques avantages non nĂ©gligeables Ă l’occasion de ces French Days mis Ă l’honneur par Samsung.

