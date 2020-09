French Days Samsung : le store officiel casse le prix des smartphones, TV et tablettes

En 2020, Samsung a décidé de muscler les opérations de promotions sur son site officiel. Pour cette édition septembre des French Days, la marque propose des dizaines de promotions sur les produits les plus populaires de son catalogue. Si les Samsung Galaxy S20 sont les stars de l’événement, les autres smartphones de la marque ne sont pas en reste, et vous pouvez réaliser des économies énormes sur les TV du fabricant.

Voici les promotions les plus notables sur le Samsung Store pour ces French Days :

Samsung Galaxy S20 : 130€ de réduction, et un gros bonus reprise

Après avoir lancé les Samsung Galaxy S10 l’an passé, la marque a logiquement officialisé les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra en 2020. Ces trois nouveaux smartphones ont continué la progression de la marque sur le segment haut de gamme. Leurs écrans OLED respectifs de 6,2, 6,7 et 6,9 pouces sont leur plus grand atout, avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz, et une résolution QHD+.

Dans tous nos tests, les S20, S20+ et S20 Ultra se sont montrés excellents dans la plupart des situations. La photo est aussi une grande force de ces modèles, et le S20 Ultra se démarque, avec son zoom x100. Samsung a récemment lancé une nouvelle version, les Galaxy S20 FE. Ces nouveaux modèles proposent un prix encore plus petit, et reprennent la plupart des forces des S20 classiques, dans des coloris plus variés.

Pour les French Days, les S20 ont tous droit à une remise immédiate de 130€ sur leur prix, et vous pouvez payer en plusieurs fois. Cerise sur le gâteau, vous pouvez économiser encore plus en renvoyant votre ancien smartphone. Le site fait une estimation de sa valeur, et y ajoute 100€ pour ces French Days Samsung. Pour découvrir toutes ces offres, c’est par ici :

Autre promotion de ces French Days Samsung, si vous achetez une Galaxy Watch ou une Galaxy Watch Active 2 en même temps qu’un smartphone ou une tablette vous économisez 50% de son prix.

Les TV en folie pour les French Days Samsung

Leader du marché des TV, Samsung propose plusieurs offres très intéressantes sur ses TV 4K et 8K. Le très haut de gamme de la marque, la Série 8K est proposée avec une réduction de 1 100€ pour ces French Days. Mais les modèles plus abordables sont tout aussi intéressants : The Frame et The Serif.

The Frame est une série de TV 4K Samsung, qui se démarque, car elle prend la forme d’un véritable tableau. Quand vous n’utilisez pas votre TV, elle peut afficher un tableau et l’effet est particulièrement réussi. C’est parfait si vous cherchez une TV qui se fond dans votre décoration. Pendant les French Days, les TV de la série The Frame sont proposées avec 400€ de réduction, via 200€ de remise immédiate et 200€ d’ODR (Offre de Remboursement).

The Serif, c’est le même concept, sauf que la TV est posée sur un socle, plutôt qu’accrochée au mur. Comme The Frame, The Serif ont droit à une réduction de 400€, grâce à 200€ d’ODR et 200€ de remboursement immédiat. Comme pour les S20, vous pouvez opter pour le paiement en 3 ou 4x sans frais.

Toutes les promotions des French Days sont disponibles sur la boutique officielle de Samsung du 25 au 28 septembre à minuit.

