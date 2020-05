French Days SFR : jusqu’à -370€ sur les smartphones Samsung, Apple et Huawei

Pour cette nouvelle édition des French Days SFR, SFR propose de multiples réductions sur les smartphones associés à son forfait mobile illimité avec 60 Go de données. L’exemple le plus intéressant est le Samsung Galaxy S10 qui est vendu 1€ pour la souscription d’un tel forfait, grâce à un remboursement de 50€ supplémentaires. D’autres smartphones populaires ont droit à de très fortes réductions à l’instar de l’iPhone X qui est à partir de 99€, le Huawei P40 Pro qui est à 99€ ou le Samsung Galaxy Note 10 qui tombe à 99€.

Pour voir tous les smartphones en promotion pour les French Days SFR, c’est ici :

Voir l’offre SFR

Comment profiter de ces offres SFR ?

Que ce soit le Samsung Galaxy S10, le P40 Pro ou l’iPhone X, chacun a le droit à une belle réduction pendant les French Days chez SFR. L’opérateur vous laisse le choix d’étaler le paiement du smartphone avec des mensualités à 8€ pendant 24 mois. Vous pouvez aussi opter pour l’achat immédiat, et le Samsung Galaxy S10 passe dans ce cas à 193€. Pour l’avoir à 1€, voici la méthode à suivre chez SFR :

Il n’y a rien de plus compliqué, vous pouvez découvrir les autres smartphones ici :

Voir l’offre SFR

SFR a sorti récemment un tout nouveau site, qui vous permet de tester les différentes solutions d’échelonnement de paiement et de choix du forfait. Dans l’exemple ci-dessus, il faut souscrire à un forfait 60 Go en 4G+ pour obtenir le tarif initial de 1€. Cela dit, vous pouvez aussi acheter le smartphone en une fois, ou choisir un forfait moins cher comme celui à 5€ par exemple.

Que propose le forfait SFR 60 Go 4G+ ?

Pour profiter des offres French Days et acheter votre nouveau smartphone moins cher, il suffit d’opter pour un forfait SFR 60 Go sur une période de 24 mois.Ce dernier propose les appels, SMS et MMS en illimité et 60 Go de données internet qui peuvent être utilisées en France ou en Europe (4G+). Le forfait illimité SFR est en réduction pendant un an pour les French Days à 20€ par mois. La seconde année, il repasse à son tarif classique de 35€ par mois. C’est 10€ moins cher qu’en temps normal, ce qui représente une économie conséquente sur les deux ans.

Si vous avez besoin de moins de données, le forfait mobile avec 5Go est aussi intéressant. Il contient aussi les appels, SMS et MMS en illimités et est facturé 12€ par mois la première année, puis 17€ par mois. Dans le cas du choix de ce forfait et l’étalement des mensualités, le Galaxy S10 revient à 249€ à l’achat.

Dernier point important à noter, toutes les offres French Days SFR durent jusqu’au 1er juin. Une fois ce délai passé, les réductions sur les smartphones ne seront plus possible, et les forfait repasseront aussi à leurs tarifs classiques. Si vous voulez acheter un smartphone haut de gamme à moindre prix, cette offre est idéale. Pour découvrir les avantages French Days chez SFR, rendez-vous sur cette section dédiée :

Voir l’offre SFR

La Box SFR à prix cassé, 10€ par mois

En parallèle des French Days, SFR propose aussi une énorme réduction sur sa box fibre, qui est proposée à 10€ par mois pendant un an, puis 38€ par mois.

Du côté technique, elle propose un débit intéressant avec ses 500 Mb/s descendants, et un débit montant de 50 Mb/s. Les appels sont illimités vers les fixes en France et 100 destinations ainsi que 160 chaînes sont intégrées dans cette offre

Pour la partie TV, le décodeur de base propose un flux HD et la gestion du contrôle vocale ainsi qu’un stockage interne et un slot SD. Vous avez aussi le choix d’opter pour la SFR Box 8.

Les frais de mise en service sont facturés 49€, et SFR vous offre jusqu’à 100€ pour couvrir les frais de résiliations de votre opérateur actuel. Point très important, si vous n’avez pas accès à la fibre, cette offre est aussi disponible en ADSL.

Découvrir l’offre