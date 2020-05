French Days Xiaomi : le Redmi Note 9S à prix cassé aujourd’hui (-75€) 🔥

Pour ces French Days, les promotions sur les produits Xiaomi sont disponibles chez les différents marchands. La meilleure offre de loin concerne le tout nouveau Redmi Note 9S, qui voit son prix chuter à 174€ au lieu de 249€ avec le code FRENCHDAY20. C’est le tout dernier smartphone présenté par Xiaomi, et il est le modèle parfait si vous cherchez un smartphone durable et à petit prix. Pour profiter de l’offre spéciale, c’est par ici :

Redmi Note 9S : tout ce qu’il faut, moins de 200€

Avec plus de 100 millions de smartphones écoulés dans le monde, la gamme Redmi de Xiaomi a bouleversé l’entrée de gamme. Son tout dernier modèle, le Redmi Note 9S semble bien parti pour continuer à régner, avec les 9 et 9 Pro. C’est le modèle le plus équilibré de la gamme, avec un super rapport qualité prix. Il est normalement vendu 249€.

Sa première force c’est son design. Avec son grand écran bord à bord 6,67 pouces, il est bien plus beau que certains téléphones vendus plus de 500€. Pour augmenter le côté immersif de l’écran, la caméra selfie de 16 Mpx se révèle très discrète dans son poinçon. Le Redmi Note 9S est un smartphone idéal pour les adolescents, tant son écran se prête à la consommation de contenus multimédias et aux jeux mobile.

Même s’il est vendu moins de 250€ (même moins de 180€ aujourd’hui), il tient largement la route au niveau des caractéristiques techniques. Il tourne grâce au tout nouveau SoC Qualcomm Snapdragon 720G, un GPU Adreno 618 et 4 Go de RAM. Le modèle de la promotion intègre 64 Go de stockage, et un port microSD vous permet de l’étendre sans vous ruiner. Il utilise la dernière version Android (10), avec l’arrivée prochaine de MIUI 12.

Quand on choisit un smartphone, la partie photo est aujourd’hui cruciale. Alors qu’il est positionné à un tarif très agressif, le Redmi Note 9S s’en sort très bien avec son objectif principal de 48 Mpx (ouverture f/1.79), un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2.2), un macro de 5 Mpx (f/2.4) et un capteur de profondeur de 2 Mpx (f/2.4).

Une autonomie premium

Mais le principal point fort du Redmi Note 9S, c’est son autonomie. Avec une batterie d’une capacité de 5 020 mAh, vous tiendrez largement plus d’une journée, même avec une utilisation intensive. C’est un smartphone particulièrement bien adapté aux personnes qui passent beaucoup de temps à consommer du contenu sur leur smartphone. Et pour couronner le tout, il est compatible charge rapide 18W, avec le chargeur adapté dans la boîte.

Ce modèle est vendu en direct par le store officiel de Xiaomi chez AliExpress. Vous aurez donc le droit à la garantie européenne de deux ans. Après un Black Friday remarqué, AliExpress continue sa croissance en France, et propose pendant les French Days des milliers de réductions sur des produits Xiaomi, DJI, OnePlus ou encore Huawei. Les coloris disponibles pour ce Redmi Note 9 en promotion sont le blanc, le vert et le bleu.

Pour profiter de la promotion, il vous suffit de choisir votre couleur (le blanc est expiré), l’entrepôt d’expédition (Espagne) puis de renseigner le code FRENCHDAY20 dans la case correspondante du panier, puis la remise s’applique.

