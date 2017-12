Coïncidence ou nouvelle tendance, alors que cela ne s’était jamais produit au cours des années précédentes, j’ai reçu au cours de ces dernières semaines plusieurs emails d’internautes, blogueurs ou pas (nous verrons plus tard que ceci a son importance) me proposant de rédiger des articles pour Presse-citron. Bien sûr, comme tout blogueur très investi dans

Coïncidence ou nouvelle tendance, alors que cela ne s’était jamais produit au cours des années précédentes, j’ai reçu au cours de ces dernières semaines plusieurs emails d’internautes, blogueurs ou pas (nous verrons plus tard que ceci a son importance) me proposant de rédiger des articles pour Presse-citron.

Bien sûr, comme tout blogueur très investi dans son activité, j’ai déjà à maintes reprises réfléchi à la possibilité d’ouvrir les colonnes de ce blog à d’autres rédacteurs, afin d’apporter du sang neuf, mais aussi, ne le cachons pas, pour pouvoir souffler un peu tout en continuant à vous proposer du contenu sans rupture de rythme de publication.

J’avais d’ailleurs déjà évoqué cette possibilité il y a quelques mois en proposant à ceux et celles qui le souhaitaient de publier des articles magazine le week-end (je ne retrouve plus l’article), mais les réactions plutôt défavorables dans les commentaires montraient que ce n’était pas forcément une bonne idée, en tout cas à l’époque.

Si le guest blogging est une pratique répandue outre-atlantique, elle reste en effet encore confidentielle et très occasionnelle parmi les blogs français, pour plusieurs raisons :

le « marché » n’est pas encore mûr

l’esprit collaboratif du web est peut-être davantage ancré dans les mentalités anglo-saxonnes

les guest bloggers potentiels n’ont probablement pas encore évalué les avantages liés à la publication sur d’autres blogs, et ils sont pourtant nombreux

Concernant le guest blogging, un autre élément – souvent oublié – est à prendre en compte : il ne s’adresse pas uniquement à ceux qui ont déjà un blog et qui seraient en quête de visibilité à des fins de promotion. Je pense aussi à ceux qui possèdent une expertise sur un sujet précis, mais qui ne bloguent pas, et qui souhaitent cependant exposer leur point de vue à une communauté de lecteurs, ne serait-ce que pour obtenir un retour d’expérience. Le blog qui les invite devient alors une tribune dans laquelle ils publieront leur éditorial, exactement comme cela est déjà pratiqué couramment et de longue date dans la presse écrite. Je pense qu’il y a des opportunités intéressantes dans ce cas de figure.

Avant de nous pencher dans un prochain billet sur les avantages du guest blogging pour celui qui invite, voici 10 bonnes raisons de publier en temps que blogueur invité sur d’autres blogs :

1. Exposition et notoriété

C’est évidemment la raison qui vient en premier à l’esprit : si j’écris sur un autre blog, j’augmente ma visibilité et les chances que mes articles me fassent connaître auprès d’une autre communauté, même si l’on sait que la plupart des blogs sur une même thématique ont un tronc important de lecteurs communs. L’effet notoriété ne sera que plus bénéfique si le blog sur lequel je suis invité à publier possède une audience importante.

2. C’est bon pour le CV

Un effet induit rarement évoqué, et qui concerne aussi les non-blogueurs évoqués précédemment : publier une article bien ficelé, voire quelques éditoriaux sur un blog connu, voire plusieurs blogs, peut constituer une référence qui fera une ligne de plus très valorisante dans un CV.

3. C’est bon pour la réputation

Si vous voulez soigner votre identité numérique, montrer votre expertise sur un sujet signé de votre nom et engager la discussion avec les internautes sur un blog ne pourra que renforcer votre présence en ligne et par conséquent favoriser votre autorité de compétence.

4. C’est bon pour votre référencement dans les moteurs de recherche

Si vous avez votre propre blog, ou un autre site, que ce soit un site de e-commerce ou de poésie chinoise, vous avez tout à gagner à publier sur d’autres blogs, car, à condition que leurs auteurs soient des personnes loyales, vous pourrez insérer au pied de vos billets un petit pitch de présentation de votre belle personne avec le lien et les ancres qui vont bien pointant vers votre site. Imaginez que vous postiez ne serait-ce qu’un seul billet par mois sur un PR7…

5. Vous êtes confronté à une nouvelle communauté

Ecrire sur son blog c’est bien, mais la routine et la force de l’habitude sont parfois néfastes. Rien de tel qu’une petite incursion sur les plate-bandes d’un confrère pour être confronté à une autre communauté, avec ses codes, ses propres habitudes et ses avis tranchés. Pour écrire parfois en temps qu’invité sur LePost.fr, je peux vous dire que ce genre d’expérience remet les idées en place, tant les commentateurs sont sans pitié.

6. Vous prenez du recul

Nous investissons du temps, une partie de nous-même et par conséquent une forte dose d’émotionnel dans la rédaction d’un blog personnel. Aller prendre l’air ailleurs peut avoir un effet très positif : comme vous n’êtes pas personnellement impliqué dans le blog qui vous invite, vous serez moins sensible aux éventuelles critiques postées dans les commentaires. C’est aussi une expérience que j’ai fait quand j’ai eu l’occasion de publier ailleurs que sur Presse-citron et c’est très édifiant : vous ne réagissez plus de la même façon après, y compris sur votre propre blog.

7. Vous vous améliorez

Si le blog qui vous invite montre une certaine exigence dans son choix de co-rédacteurs, vous devrez vous conformer à ses règles afin de vous montrer digne de lui : règles de typo, de mise en page, exigence sur la qualité de rédaction, et autres contraintes qui sont autant de figures imposées dont vous apprendrez certainement beaucoup. Écrire pour Webdesign Magazine (ex- Advanced Web) ou Vendredi m’a aidé à améliorer mes accroches et à être plus concis. Ok ce ne sont pas des blogs mais de la presse écrite et les codes ne sont pas les mêmes, mais l’expérience est comparable.

8. Vous pouvez vous lâcher sur d’autres sujets

Admettons que vous éditiez un blog de recettes de cuisine, donc très ciblé, et qu’en même temps vous nourrissiez une passion aigüe accompagnée d’une réelle expertise sur Photoshop. Hop, un petit article de temps en temps sur un blog de design avec le lien qui va bien vers le vôtre, et vous étendez votre champ d’expertise. Et comme parmis les utilisateurs de Photoshop il y a aussi des gourmands, vous touchez un lectorat potentiel : c’est le double effet guest blogging !

Dans un prochain billet nous verrons les avantages du guest blogging pour celui qui invite, mais aussi les inconvénients, car c’est une pratique à manier avec une certaine prudence.