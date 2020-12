Hausse des prix pour les abonnés SFR (forfait RED) : elle est obligatoire

En janvier, certains forfaits mobile RED by SFR augmentent pour leurs abonnés. Malheureusement, il ne sera pas possible de passer outre si l’on est concerné.

SFR va procéder à une nouvelle augmentation des prix de ses forfaits mobile RED by SFR. Celle-ci concerne plusieurs forfaits sous la barre des 10 euros, et l’augmentation sera de l’ordre de 30 % à 60 %. Obligatoire, ses clients concernés n’auront d’autres choix que de l’accepter, ou chercher un nouveau forfait.

Pour savoir si l’augmentation vous concerne, sachez que SFR réserve pour l’heure sa nouvelle augmentation aux forfaits 30 Go. Ils sont deux : le premier à 10 euros par mois et le second (qui était une offre spéciale) à 5 euros par mois.

L’annonce avait été faite le lundi 7 décembre, dans laquelle SFR indiquait à ses clients que davantage de data allait leur être ajouté dans le forfait. Les lignes suivantes du courrier électronique informaient que le prix allait lui aussi augmenter.

Quels changements pour les abonnés RED by SFR ?

L’augmentation des tarifs du forfait aux clients RED by SFR est de l’ordre de 30 à 60 %. Pour janvier 2021, le forfait à 5 euros passe à 8 euros, avec 10 Go de plus. Le forfait à 10 euros passe à 13 euros, avec 20 Go de plus. Sur Twitter, son concurrent Free commentait la nouvelle : « ça fait cher le giga ». Pour pouvoir contourner la hausse, alors la seule solution sera de résilier le forfait.

Mais depuis quelques années, basculer d’un opérateur à un autre n’a jamais été aussi simple et rapide. Changer de forfait mobile est une bonne solution pour baisser sa facture téléphonique. Les opérateurs ont souvent des formules à tarif avantageux via des offres éclair et des contrats sans engagement. Notre comparateur pour trouver le meilleur forfait mobile vous aidera à faire votre choix.

Sur le site de SFR, les nouveaux forfaits RED mis à l’avant concernent des formules avec davantage de data. Le forfait recommandé est disponible pour 15 euros par mois, avec 80 Go pour Internet en 4G. Un nouvel encart permet maintenant de switcher avec les offres 5G, et pour l’heure, les clients devront payer 25 € par mois pour 130 Go.