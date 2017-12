Hornet: le réseau anonyme très haut débit concurrent de tor

Il semble que le réseau d’anonymisation Tor vient de voir débarquer un nouveau concurrent dans son secteur. Baptisé Hornet, ce réseau anonyme souhaite se démarquer par sa vélocité.

Le réseau anonyme Hornet souhaite en effet proposer du très haut débit pour se différencier de Tor. Les concepteurs de ce nouveau réseau ont dévoilé qu’Hornet pouvait proposer des débits allant jusqu’à 93 Gbits/s !

Ce sont des chercheurs de l’Université Carnegie Mellon, du collège universitaire de Londres et de l’institut fédéral des technologies de Zurich qui ont mis au point le réseau HORNET, avec la volonté affichée, de combler le plus gros défaut du réseau Tor : ses capacités. Actuellement Hornet n’est pas encore disponible, il s’agit d’un projet de recherche, mais il devrait rapidement être proposé aux internautes.

La grande différence entre Tor et Hornet, réside dans le fait que le second a choisi de traiter les informations de routage directement au niveau du nœud intermédiaire. La conséquence directe de ce choix étant un vrai allégement des échanges qui, par ricochet, permet d’accélérer le trafic de données. Les chercheurs ont donc été assez fiers de pouvoir présenter Hornet avec un débit théorique de 93,5 Gbit/s. Pour information, on estime qu’actuellement 2 millions de personnes utilisent le réseau Tor et les nombreux scandales d’espionnage ces derniers mois ont accéléré le phénomène. De nombreux internautes recherchent des solutions pour protéger leur vie privée, Hornet sera donc une nouvelle alternative.

