Instagram classe désormais vos abonnements

Après avoir débuté l’expérimentation de sa messagerie sur ordinateur, Instagram continue à se mettre à jour, et vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité de classification de vos abonnements. Le réseau social semble vouloir mettre de l’ordre dans la liste des personnes que nous suivons. Il établira ainsi plusieurs listes générées automatiquement selon plusieurs critères, et vous laissera aussi la capacité de pouvoir classer ces derniers par catégories.

De la hiérarchie dans vos abonnements Instagram

La première des nouveautés concerne deux différentes listes générées automatiquement par Instagram. La plateforme de partage de photo utilisera son algorithme et vos données de navigation pour générer une classification des comptes que reviennent le plus souvent sur votre fil d’actualité, ce qui constituera la première liste automatique.

La seconde prendra pour sa part le critère des interactions. En mesurant les profils auxquels vous aimez ou commentez le plus les publications, Instagram vous proposera une sélection des comptes que vous semblez le plus préférer. Bien évidemment, Instagram cherche ici à augmenter vos chances de rester sur l’application et vous rendre plus actif.

Classez vos abonnements par catégorie

Dans un second temps, la mise à jour proposée par Instagram vise à vous laisser la capacité de créer vos propres listes. Comme nous avions déjà pu le voir dans la rubrique « Explorer », le réseau social vous donnera l’occasion de classer les publications publiées par catégorie. Ainsi, vous pourrez choisir de voir des photos liées à la cuisine, au voyage, ou à n’importe quel type de catégorie que vous imaginez pouvoir mettre pour classer les posts de vos abonnements.

Depuis qu’Instagram a introduit un algorithme ne classant plus les publications de votre fil d’actualité en suivant leur date de publication, de nombreux utilisateurs et créateurs se sont plaints de ne plus avoir la même visibilité. Ainsi, ces nouvelles fonctionnalités pourraient permettre d’y remédier, et de redonner aux utilisateurs la possibilité de choisir quoi voir en priorité ou non.