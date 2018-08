Juul, la cigarette électronique qui veut empêcher les mineurs de fumer

La marque américaine de cigarettes électroniques Juul a annoncé l’ouverture de bureaux à Londres et à cette occasion, elle a aussi révélé sa volonté de s’installer prochainement en Israël, à Singapour, mais surtout en France…

Juul : un leader du marché aux USA

Dans beaucoup de pays du monde, le tabagisme des jeunes représente un véritable problème de santé publique. En France, les résultats font même partie des pires au niveau européens. L’âge de la première cigarette est entre 11 et 12 ans, et on trouve 40% de fumeurs réguliers chez les 16-25 ans. 26,3% des jeunes de 15 ans sont des fumeurs réguliers. Tout, ça est bien sûr le résultat d’une longue politique de conviction des masses.

L’industrie du tabac ne s’en est jamais caché. « Les adolescents d’aujourd’hui sont les consommateurs réguliers potentiels de demain, et la très grande majorité des fumeurs commence à fumer à l’adolescence » expliquait ainsi Philip Morris en 1981.

Toutefois, les choses sont peut-être en train de changer si l’on en croit la nouvelle politique de Juul, le géant américain de la cigarette électronique. L’entreprise revendique posséder 70% du marché US et veut désormais réussir à s’étendre à l’international. Mais, elle cherche à résoudre certains problèmes, notamment l’usage de ses produits par les mineurs.

Utiliser le géoblocage

Jusque-là, l’entreprise a déjà investi 30 millions de dollars pour combattre l’utilisation de ses produits par des mineurs. Il s’agit d’un objectif clair de la part de Juul et la compagnie est désormais sur le point de passer une nouvelle étape avec un nouveau modèle qui pourrait avoir des conséquences sérieuses. L’idée ? Une cigarette Bluetooth. Selon nos confrères de Bloomberg, celle-ci sera accompagnée d’un logiciel pour surveiller la consommation de tabac, mais aussi vérifier l’âge des utilisateurs.

La marque pense aller plus loin en installant des barrières électroniques autour des écoles. La cigarette électronique serait alors arrêtée à l’intérieur de ces lieux. Pour l’instant, l’idée est encore en étude mais certaines mesures pourraient être implantées. Les cigarette électroniques Bluetooth de la marque Juul devraient arriver en Europe de l’ouest donc probablement en France d’ici le mois d’octobre prochain.