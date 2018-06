Cette publicité pour un préservatif s’inspire de Black Mirror… pour rapprocher les gens

La marque de préservatifs Skyn veut montrer que la technologie peut nous permettre de communiquer de manière plus simple mais aussi sauver les relations intimes.

S’il existe une série qui a beaucoup influencé les publicitaires ces derniers mois, c’est bien Black Mirror. De nombreuses publicités dépeignent ainsi un monde futuriste terne où les relations humaines en sont réduites à leur strict minimum.

La technologie est merveilleuse lorsqu’elle nous rapproche

Avec le développement des Smartphones et des réseaux sociaux, les gens n’ont jamais autant communiqué… de façon virtuelle. Pour la marque de préservatif Skyn, la technologie peut aussi contribuer à l’épanouissement de la vie d’un couple.

En collaboration avec l’agence de communication Sid Lee, la marque a dévoilé une nouvelle publicité d’une quarantaine de secondes intitulée « Save Intimicy ». L’action prend place dans un monde futuriste et met en scène de nombreux individus adeptes de technologie. Celle-ci est tellement présente que les humains n’ont plus de rapports entre eux, se contenant d’images et d’échanges sur le web. Pourtant, cette technologie n’est pas différente de celle que nous utilisons aujourd’hui, ce sont bel et bien les comportements qui ont évolué. Le plus important est donc ce que nous faisons de cette technologie.

Skyn souhaite ainsi promouvoir le préservatif « Skynfeel », conçu à partir d’une matière très fine issue des dernières trouvailles technologiques dans ce domaine, tout en mettant l’accent sur nos comportements. Si nous souhaitons l’utiliser, ce sera bien entendu de manière non virtuelle.

Un monde de plus en plus connecté

Actuellement, avec le développement des TIC, le monde devient de plus en plus connecté. D’après une étude réalisée par Deloitte, 77 % des Français possèdent un Smartphone. En une journée, ils le consultent en moyenne 26.6 fois par jour. Chez les jeunes âgés de 18 à 24 ans, ce chiffre passe à 50 fois par jour. Enfin, avant de dormir, 23 % des Français y jettent un dernier coup d’œil.

Les directeurs de création de l’agence Sid Lee Paris expliquant qu’aujourd’hui « il est plus facile d’observer le quotidien d’étrangers sur Instagram que de les rencontrer en personne. Par exemple, lorsque Netflix s’est lancé en France, les relations sexuelles ont chuté de 10 % ». Le directeur général de l’enseigne, Medhi Benali, ajoute : « Notre objectif était de renforcer le territoire de marque de Skyn en plaçant la sexualité au cœur de la discussion sociale et sensuelle ».