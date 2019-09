La Nintendo Switch chute à 274€ lors des French Days 🔥

Alors que les consoles se font généralement discrètes aux French Days, la Nintendo Switch est à l’honneur pour cette édition 2019. En effet, la console de jeux vidéo portable du géant japonais est en forte promotion chez plusieurs marchands, dont Cdiscount. Si vous voulez profiter d’un bon prix avec un bundle qui inclut la console et des jeux, c’est vraiment maintenant qu’il faut en profiter.

Les French Days ont commencé ce vendredi matin, et les premières offres sur la Nintendo Switch sont immédiatement apparues. Autrement dit, le grand public a pu directement sauter sur ces occasions de faire des économies sur cette excellente console, qui devrait se positionner en numéro un du marché en 2019, devant la PS4 et la Xbox One.

La Nintendo Switch aperçue aux French Days

Pendant un an et demi, la Nintendo Switch n’a jamais été en promotion, car elle se vend déjà très bien sans. Heureusement, pour ces French Days, les marchands ont quand même concédé un effort en faisant de belles offres sur cette console de jeux vidéos populaires. Alors qu’elle se positionnait déjà dans le Top 10 des ventes sur Amazon lors du précédent Black Friday, elle le sera probablement aussi pour ces French Days.

Évidemment, il ne faut pas s’attendre à voir 30% de réduction sur cette nouvelle Nintendo Switch pendant les French Days, comme ça pourrait être le cas pour une console Sony ou Microsoft. Cependant, on peut tout à fait se satisfaire d’une réduction de 10 à 20% sur des packs qui incluent la fameuse Nintendo Switch avec quelques jeux vidéos. Lorsqu’on commence, il faut obligatoirement acheter des jeux, c’est donc une bonne occasion de prendre un pack pour franchir cette étape.

Les jeux pour la Nintendo Switch en promotion

Comme vous pouvez le voir plus haut, il n’y a pas que la console de jeux Nintendo Switch qui profite des French Days pour voir son prix baisser. Ces dernières semaines, plusieurs nouveaux jeux sont arrivés sur le marché (et certains vont encore arriver dans les jours à venir). Et pour le plus grand bonheur des joueurs, ils sont aussi en promotion pour cette opération. Par exemple, le nouveau Zelda ou FIFA 20 (disponible depuis aujourd’hui) sont en promotion. Si vous êtes un amateur de Crash Bandicoot, il y a aussi bien le nouveau CTR que Crash Bandicoot N.Sane Trilogy qui sont en réduction.

Alors que plus de 2 millions de la petite Nintendo Switch ont été écoulés en France depuis sa sortie en 2017, la console de jeux ne compte pas s’arrêter là. Avec de nouveaux titres qui vont sortir et une console qui bénéficie de sa flexibilité et sa portabilité, elle a réussi à conquérir un large public. Si vous souhaitez la tester pour vous faire un avis, les marchands vous offrent une période pendant laquelle vous pouvez vous rétracter – y compris si vous achetez en promotion pendant les French Days. Chez Amazon, vous avez 30 jours pour réfléchir – tandis que Cdiscount vous en propose 15.

Dans tous les cas, le vrai défi pour ces French Days est d’arriver à saisir ces offres flash sur la Nintendo Switch. En effet, elles sont toujours prises d’assaut et elles peuvent donc disparaitre au bout de quelques minutes déjà. Nous faisons tout pour vous afficher sur cette page les bons plans en temps réel pour ces French Days, y compris sur la Switch. Mais sachez-le, il n’y en aura pas pour tout le monde.

Au delà de la Nintendo Switch, les marchands profitent des French Days pour couvrir toutes les thématiques avec de très belles réductions. Si les consoles de jeux sont évidemment toujours très populaires lors d’opérations de ce type, il y a aussi une très belle part aux produits électroniques et électroménager plus classiques sur internet. Les géants comme Amazon ou Cdiscount réservent aussi de bonnes affaires sur des thématiques plus larges comme le jardinage, la mode ou encore la cuisine.

