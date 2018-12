Le forfait mobile illimité 5 Go chez Prixtel à 2,99€/mois est disponible jusqu’à lundi

Il est encore temps de faire des économies sur votre forfait mobile avec l’offre spéciale Noël de Prixtel, qui continue jusqu’au lundi 10 décembre. La particularité de cet opérateur français est de vous proposer un forfait ajustable ainsi que de choisir entre le réseau Orange et le réseau SFR. Ce choix vous permet de bénéficier d’une couverture optimale en fonction de vos besoins.

Un forfait ajustable (de 5 à 50 Go) sans engagement

Le forfait « complet » est proposé sans engagement de durée et il vous laisse le choix de consommer le volume de données dont vous avez besoin chaque mois. Vous pouvez donc choisir une offre avec 5 Go, 15 Go ou 50 Go. Ainsi, vous bénéficiez du meilleur tarif chaque mois. Prixtel propose une forte remise jusqu’au lundi 10 décembre, valable les 6 premiers mois :

Si vous consommez 5 Go de data est proposé à 2,99 € au lieu de 9,99 € par mois.

est proposé à au lieu de 9,99 € par mois. Jusqu’à 15 Go de data, on passe à 7,99 € au lieu de 14,99 € par mois.

de data, on passe à au lieu de 14,99 € par mois. Pour profiter de 50 Go de data, il faudra débourser 12,99 € au lieu de 19,99 € par mois.

Les appels, les SMS et les MMS en France, en Europe et dans les DOM sont illimités. La réduction s’applique pendant 6 mois, le prix repasse ensuite au tarif classique.

Pour bénéficier de l’offre de Noël de Prixtel, il vous faut entrer le code promo STAR lors de la souscription. Elle est réservée aux nouveaux abonnés qui souscrivent au forfait « Le complet » sur le site de Prixtel. Elle n’est pas compatible avec le programme de parrainage. Vous retrouverez toutes les informations sur cette page.

Article publié en partenariat avec Prixtel