Le forfait mobile RED by SFR illimité 40 Go en promo jusqu’à demain 🔥

Ces derniers mois, RED by SFR s’est montré particulièrement compétitif sur ses forfaits mobiles. En effet, l’opérateur en ligne de SFR a renouvelé plusieurs fois des promotions généreuses sur une grande partie de sa gamme de forfaits et sur sa box internet. Aujourd’hui, il semblerait que la fin soit proche puisque RED by SFR annonce sur son site que les remises prendront fin dès demain, lundi 3 décembre 2018.

SFR s’est lancé dans une course à l’acquisition de clients, et c’est tout au profit de ces derniers. En effet, l’opérateur télécom offre des promotions sur toute une série de forfaits mobiles pour les nouveaux clients. Les clients existants de RED by SFR ou SFR ne sont en revanche pas éligibles aux offres, et l’opérateur souhaite avant tout récupérer une partie de la base de ses concurrents.

A noter que pour tout forfait souscrit chez RED by SFR, vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro de téléphone sans aucun frais supplémentaire. Il faudra simplement en faire la demander au moment du changement d’opérateur, mais le processus est vraiment archi simple. Le coût d’une nouvelle carte SIM chez RED by SFR s’élève à 10€, un montant que l’on retrouve chez tous les opérateurs télécom.

Forfait mobile RED by SFR illimité + 40 Go à 10€ par mois

Le premier forfait mobile en promotion en ce moment, et jusqu’à demain soir, c’est celui qui est illimité sur les appels, SMS et MMS partout en France et dans l’Union Européenne. Il rajoute également 40 Go de données internet qui peuvent être utilisées chaque mois en France, et 3 Go de données internet qui peuvent être utilisées dans l’Union Européenne. Le tout est disponible pour 10€ par mois seulement, une affaire absolument exceptionnelle.

Hors période de remise, ce forfait mobile à ce tarif ne s’accompagne que de 1 Go de données internet. On appréciera aussi que ce tarif est valable à vie, et qu’il n’évoluera donc pas à la hausse au bout d’un an. Comme toujours, le client n’est jamais engagé chez RED by SFR et il peut résilier son forfait mobile à tout moment.

Voir l’offre RED by SFR

Forfait mobile illimité + 60 Go à 15€ par mois

Autre promotion en cours chez RED by SFR, l’abonnement téléphonique lui aussi illimité sur les SMS, MMS et appels en France et en Europe, et qui s’accompagne aussi de 60 Go de données internet en France. A cela, le client bénéficie de 15 Go de données internet qu’il peut utiliser dans l’Union Européenne, en Suisse, en Andorre, aux Etats-Unis ou encore au Canada – ce qui n’est en temps normal pas inclut dans l’offre. Ce forfait mobile RED by SFR est disponible pour 15€ par mois seulement, jusqu’à demain soir. Encore une fois, il s’agit d’une offre sans engagement et avec un tarif valable à vie.

Une offre illimitée avec RMC Sport

Pour ceux qui sont amateurs de Ligue des Champions et autres compétitions européennes de football, cette offre de forfait mobile devrait leur parler. En effet, RED by SFR propose un abonnement illimité sur les appels, SMS et MMS avec 50 Go de données internet (et 6 Go qui peuvent être utilisées en Europe) ainsi que RMC Sport pour 25€ par mois.

Cette chaîne TV leur sera offerte sur tous les supports – smartphone, tablette, ordinateur et TV. A ce tarif là, c’est une très belle offre – et elle n’a jamais été vue auparavant sur le site de l’opérateur. Ici aussi, l’offre est sans engagement et elle est valable à vie. Encore une fois, la promotion est valable que jusqu’au 3 décembre 2018, c’est la dernière chance d’en profiter.

Quid d’une box internet en plus ?

RED by SFR n’arrête pas ses promotions aux forfaits mobiles, et l’opérateur télécom offre en ce moment une belle remise sur sa box internet. En effet, on retrouve un bon plan qui inclut la box avec la fibre et le très haut débit (1 GB/s en téléchargement, 200 MB/s en envoi) ainsi que les appels en illimités vers les fixes et les mobiles pour 20€ par mois seulement. Hors période de promo, cette offre est vendue plus de 30€ par mois.

Encore une fois, cette offre est sans engagement, et le tarif valable à vie. Pour en profiter, il faudra se dépêcher car la remise se termine demain, comme celle pour le forfait mobile RED by SFR. Pour en savoir plus, c’est par ici :

