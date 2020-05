Vente Flash : OnePlus 8 à prix jamais vu pour les French Days 🔥

Pour les French Days, le OnePlus 8 a le droit Ă une très belle rĂ©duction Ă 559€ au lieu de 699€. C’est tout simplement le meilleur prix constatĂ© jusqu’Ă aujourd’hui sur ce tout nouveau smartphone OnePlus qui ne manque pas de qualitĂ©s. Avec cette rĂ©duction de 140€, son rapport qualitĂ©-prix devient excellent. Pour profiter de la promotion, c’est par ici que ça se passe :

OnePlus 8 : mélange de puissance et design

Depuis le OnePlus 7 Pro, la marque se place sur le segment haut de gamme, et vient concurrencer Samsung et Apple. Ses deux derniers modèles sont le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro. Avec la promotion du jour sur Aliexpress, le rapport qualité-prix du OnePlus 8 devient le plus intéressant de la gamme. Disponible en vert ou noir (le vert est notre couleur préférée), il se démarque par sa puissance avec la combinaison du SoC Qualcomm Snapdragon 865 et ses 8 Go de RAM. Le modèle avec 128 Go de stockage est vendu à 559€, et le modèle 256 Go avec 12 Go de RAM est aussi en promotion à 639€ au lieu de 799€.

En plus d’ĂŞtre l’un des smartphones les plus rapides du marchĂ©, il est aussi l’un des plus design. Son Ă©cran de 6,55 pouces propose un taux de rafraĂ®chissement de 90 Hz, avec un petit poinçon pour la camĂ©ra selfie. Il est donc parfait pour consommer du multimĂ©dia, et le gaming mobile. Sur toutes les caractĂ©ristiques pures, et les mises Ă jours prĂ©vues d’Android, c’est un smartphone qui sera très durable.

Un smartphone au top de l’autonomie

L’autre atout du OnePlus 8, c’est son autonomie. Avec une batterie de 4 300 mAh, il est très endurant. Cerise sur le gâteau, la charge rapide 30W est de la partie, et il peut recharger la moitiĂ© de sa batterie en moins de 25 minutes. Au final, le seul point qui manque pour qu’il soit tout en haut du podium sur ce plan-lĂ , c’est la recharge sans-fil.

Sans ĂŞtre le meilleur, il est très Ă©quilibrĂ© sur la partie photo, avec la combinaison d’un capteur principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 16 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx. Ce dernier vous permet de rĂ©aliser des clichĂ©s en Ă©tant très proche du sujet.

Ce OnePlus 8 est un modèle global, il est donc compatible avec toutes les bandes 4G françaises. Le chargeur est un modèle amĂ©ricain et le marchand intègre un adaptateur dans la boĂ®te. Le vendeur assure aussi une garantie de 2 ans sur ces produits. Enfin, la livraison est offerte pendant tous les French Days.

