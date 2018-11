Les 4 meilleures offres du jour chez Cdiscount pour Black Friday

Lors de ce weekend de Black Friday, Cdiscount propose des offres spéciales aux adhérents de son service CDAV, mais aussi aux visiteurs du site. Pour profiter des meilleurs prix, vous pouvez souscrire à un essai du service pendant 15 jours gratuitement et/ou choisir de payer 9€ par an pour avoir la livraison gratuite toute l’année pour les produits à plus de 10€.

Dyson V8 Fluffy+

C’est l’un des best-sellers de ce Black Friday 2018, et il est en rupture de stock chez la plupart des ecommercants ce dimanche. Habituellement vendu 529€, l’aspirateur Balai Dyson V8 est disponible à 399€ aujourd’hui, et l’offre Flash se termine à 13h, soyez donc rapide si vous voulez en profiter.

Cette version contient une mini brosse motorisée, une brosse passe-partout, une tête de nettoyage à rouleaux doux, une tête deux en un et un long suceur.

Samsung Galaxy S9

Le dernier smartphone de la gamme S chez Samsung est aussi en forte réduction aujourd’hui chez Cdiscount. Avec un prix qui chute à 489€ ce weekend, vous avez accès à un smartphone haut de gamme, au prix d’un milieu de gamme. Le Samsung Galaxy S9 est affiché à 559€, mais vous avez droit à une ODR de 70€ chez Samsung.

Nintendo Switch

C’est un autre best-seller de ce Black Friday, la Nintendo Switch est proposée en réduction chez Cdiscount à travers plusieurs bundles. Le premier comprend la console, les jeux Super Mario Odyssey, Lego Harry Potter, Rocket League ainsi qu’une housse Mario, et est disponible à 399€.

Le second comprend la console, Lego Harry Potter et la housse Mario et est vendu 324€. Vous pouvez également trouver toutes les offres Cdiscount sur la Switch ici.

Xiaomi Mi TV Box 3

La Mi TV 3 de Xiaomi est une box à brancher à votre téléviseur en HDMI. Elle tourne sous Android TV et vous permet d’utiliser tous vos services multimédias comme Netflix, MyCanal, Molotov ou encore YouTube. C’est un moyen peu coûteux de rendre sa télévision connectée et une vente flash jusqu’à 13h fait tomber son prix à 46€ au lieu de 84€. Si vous cherchez un cadeau de Noël geek à moins de 50€, c’est une excellente idée.

Article sponsorisé par Cdiscount