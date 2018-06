Les ingénieurs de Ford ont mis au point une « smart jacket » pour les cyclistes

Conçue pour les cyclistes, particulièrement vulnérables sur les routes et en ville, ce prototype de veste est le fruit des recherches d’une équipe britannique d’ingénieurs de chez Ford.

« Quand on partait de bon matin. Quand on partait sur les chemins… »

Que vous preniez le vélo par souci d’écologie, pour garder la forme ou tout simplement pour aller travailler, vous conviendrez que se déplacer en bicyclette en ville n’est pas sans risques. Garder les yeux sur la route, prêter attention aux véhicules aux alentours, s’orienter sans pour autant dégainer son smartphone… Les risques sont toujours présents et les accidents sont vite arrivés. Afin d’aider les cyclistes, les piétons, les motards et les automobilistes, une équipe d’ingénieurs de chez Ford a eu l’envie d’apporter une solution au problème en créant une « smart jacket ».

Une veste intelligente

Encore au stade de prototype, cette veste intelligente intègre, dans sa conception, toute une flopée de capteurs, de bandes lumineuses à LED et même un système de navigation GPS par vibration. Indiquant au porteur de la veste les directions à suivre au moyen de vibrations et en indiquant les changements de directions – ainsi que les freinages, via les bandes lumineuses, ce prototype de « Smart Jacket » met un point d’honneur à assurer la sécurité des cyclistes durant leurs trajets quotidiens.

Sans les mains !

En effet, cette veste intelligente – mise au point par les ingénieurs britanniques de Ford se connecte au smartphone pour empêcher son porteur de le sortir à la moindre occasion. Qu’il s’agisse d’utiliser son GPS, de recevoir un message ou de répondre à un appel, la « smart jacket » s’occupe de tout et votre « smartphone », lui, reste au fond de votre poche. Là où il devrait être…

Développée en partenariat avec les marques Lumo et Tome, deux marques expertes du textile technique et dans le développement de logiciels de navigation, la « Smart Jacket » n’est, pour le moment, pas encore commercialisable. Néanmoins, conscient du caractère innovant et de son potentiel commercial, Ford s’attelle déjà à déposer tous les brevets nécessaires à un futur développement.