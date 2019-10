Les Jours Plus SFR : bonus exclu sur un forfait mobile ou une box internet 🔥

Pendant les quelques jours Ă venir, SFR a dĂ©cidĂ© d’offrir Ă ses nouveaux clients box et mobile une expĂ©rience qui va au delĂ de leur abonnement : Ă l’occasion des Jours Plus SFR, les clients bĂ©nĂ©ficient d’un bonus s’ils optent pour une option Plus. Pour rappel, l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com propose un total de 4 options Plus Ă ses clients : Plus SFR Presse, Plus SFR CinĂ© SĂ©ries, Plus RMC Sport et Plus Napster.

Comment obtenir ce bonus associĂ© Ă l’option ?

Pour dĂ©crocher ce bonus complĂ©mentaire pour ces Jours Plus SFR, il faut tout d’abord ĂȘtre un nouveau client chez l’opĂ©rateur et opter pour une box internet (SFR Box Power ou supĂ©rieur) ou un forfait mobile (5 Go en 4G+ ou supĂ©rieur). Si vous ĂȘtes dans ce cas, et que vous dĂ©cidez ensuite de complĂ©ter ce produit avec une option Plus de SFR, vous avez alors le droit Ă un bonus original.

Ci-dessous, le dĂ©tail de chaque prime associĂ©e Ă l’option :

Plus SFR Ciné Séries = 2 places de cinéma offertes

Plus SFR Napster = 1 place de concert offerteÂ

Plus RMC Sport = 1 activitĂ© sportive offerte (rallye, squash…)

(rallye, squash…) Plus SFR Presse = 1 activitĂ© culturelle offerte (musĂ©e…)

Pour rappel, ces options Plus de SFR viennent complĂ©ter les abonnements mobiles ou box que le client souscrira chez l’opĂ©rateur. Il faut savoir que contrairement aux forfaits mobiles et aux box internet de SFR, ces options sont toutes disponibles sans aucun engagement. Une fois que les clients auront finalisĂ© leur souscription au forfait / box ainsi qu’Ă une option Plus SFR facultative, ils devront ensuite faire la demande de bonus sur le site dĂ©diĂ© lesjoursplussfr.fr.

Pour initier la procédure, voici les liens :

Les options Plus à un prix préférentiel

En ce moment, SFR offre mĂȘme des tarifs avantageux sur ces options, ce qui devrait Ă©videmment soutenir la popularitĂ© de ces produits. Cela vaut largement le coup de s’y intĂ©resser si vous dĂ©cidez de souscrire Ă un forfait ou une box chez l’opĂ©rateur.

Plus SFR CinĂ© SĂ©ries : 5€ par mois (au lieu de 10€)

Plus SFR Napster : 6€ par mois (puis 10€ aprùs 12 mois)

Plus RMC Sport : 9€ par mois (engagement 12 mois)

Plus SFR Presse : 5€ par mois (au lieu de 10€).

A noter que l’option Plus RMC Sport est disponible pour les clients SFR Ă seulement 9€ par mois s’ils s’engagent sur 12 mois. Pour ceux qui ne veulent pas s’engager, une offre Ă 15€ par mois est disponible. L’Ă©conomie est vraiment importante par rapport aux non-clients SFR qui doivent dĂ©bourser 25€ par mois pour profiter de la chaine officielle pour la Ligue des Champions en France.

Quels sont les prix de ces deux produits ?

Comme nous l’avons dĂ©jĂ dit plus haut, les clients qui voudront profiter de ces Jours Plus SFR devront soit opter pour une box internet, soit pour un forfait mobile. Il y a toutefois des conditions sur ces deux produits : dans le cas de la box, il faut souscrire au moins au modĂšle SFR Fibre Power qui est au prix de 28€ par mois pendant la premiĂšre annĂ©e (puis 43€ par mois ensuite) et qui inclut la fibre trĂšs haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement et 400 Mb/s en envoi), les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles en France, un dĂ©codeur 4K ainsi que 100 Go de stockage dans le Cloud SFR.

Pour ceux qui veulent plutĂŽt souscrire Ă un forfait pour profiter des Jours Plus SFR, il faudra opter un minimum pour la version avec 5 Go de donnĂ©es par mois et avec les appels, SMS et MMS illimitĂ©s. Elle est au prix de 12€ par mois pendant la premiĂšre annĂ©e, puis 17€ par mois ensuite. A noter qu’une pĂ©riode minimum de 12 mois d’engagement est imposĂ©e. On rappellera aussi que les clients box internet de SFR peuvent bĂ©nĂ©ficier de ce forfait 5 Go Ă seulement 7€ par mois pendant la premiĂšre annĂ©e, puis 12€ par mois ensuite.

