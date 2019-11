Les meilleures promos sur les enceintes Sonos (One, Beam…) pour Black Friday

La grande force de Sonos, en plus de la qualité sonore, est son écosystème qui permet d’utiliser la technologie multiroom en multipliant les enceintes. Ça tombe bien, les enceintes de la gamme Sonos sont en promo pour Black Friday. De l’entrée de gamme avec la Sonos One SL, au haut de gamme avec la Sonos Beam en passant par des anciens produits toujours aussi bons comme la Sonos Play:1, les réductions sont nombreuses chez les marchands, que ce soit Amazon, Fnac, ou encore Cdiscount.

Quelles sont les tops promotions Sonos au Black Friday ?

Dans la liste ci-dessous, découvrez en direct les promotions disponibles sur les enceintes Sonos pour Black Friday :

Une nouveauté récente des Sonos Beam et Sonos One est l’intégration d’Alexa et de Google Assistant qui ajoutent la possibilité du contrôle vocale par rapport aux déjà excellents Play:1. Ce sont les deux best-sellers de la marque, et la Beam est une excellente barre de son pour la TV. Si vous n’aimez pas les assistants vocaux, Sonos a tout prévu en sortant cette année la Sonos One SL, qui n’a pas cette fonctionnalité, et est donc vendue moins cher. Pour Black Friday, son prix tombe à 169€.

Sonos est une marque premium, et il est rare de voir des réductions sur ces produits, le Black Friday est donc la période idéale pour s’équiper. Tous les membres de la rédaction sont équipés en Sonos One, et la Beam nous a aussi impressionnés lors de nos essais. Elle se place en confrontation direct de marques comme Bose ou Devialet, en tirant son épingle du jeu.

Les enceintes connectées Sonos sont compatibles avec la plupart des services de streaming en ligne comme Spotify ou Deezer, mais aussi les applications de Podcast et de Radio. Elles sont reliées directement au Wi-Fi de votre domicile, mis à part le tout dernier modèle (Sonos Move) qui permet aussi la gestion du Bluetooth. La Sonos Beam se connecte directement à votre télévision pour être utilisée comme une barre de son. En combinant les caractéristiques d’une barre de son classique avec la connectivité avec tous les services en ligne, elle est très complète et la qualité sonore est bien évidemment au rendez-vous. Les nouvelles Sonos sont aussi compatibles avec AirPlay 2 pour un streaming direct avec un appareil iOS.

Les anciens modèles comme la Play:1 et la Play:5 sont aussi en promotion pour ce Black Friday Sonos et nous mettrons à jour cet article tout au long du week-end pour vous faire profiter des meilleures offres Sonos si les stocks sont écoulés chez certains marchands. Les prix ne sont pas amenés à baisser, donc sautez sur l’occasion si une enceinte vous intéresse.