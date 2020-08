Les premières précisions autour de GTA V et de GTA Online sur PS5 et Xbox Series X

Il y a quelques semaines, au cours de l’événement PS5 organisé par Sony au mois de juin, Rockstar annonçait officiellement la version PS5 et la version Xbox Series X de son fameux GTA V et de son mode en ligne GTA Online pour la next-gen sur PS5 et Xbox Series X. Une annonce assez incroyable quand on sait que le jeu est sorti le 17 septembre 2013 sur PS3 et Xbox 360. Puis en novembre 2014 sur PS4 et Xbox One. Et enfin, en mars 2015 sur PC.

Huit ans après sa sortie, le jeu arrivera sur une troisième génération de console pour enfoncer un peu plus le clou et écraser encore quelques records par la même occasion. Car oui, sept ans après, le jeu continue de se vendre comme des petits pains. Il vient d’ailleurs de connaître un début d’année 2020 historique avec 5 millions de jeux vendus en un trimestre. À ce jour, GTA V culmine à plus de 135 millions de jeux écoulés à travers le monde.

La version next-gen du titre pourrait en rajouter une couche puisque d’après les premières informations officielles, le jeu ne sera pas un simple portage.

GTA V – En 2021 sur PS5 et Xbox Series X

Take Two Interactive (la maison mère et propriétaire de Rockstar Games) vient d’annoncer officiellement que GTA V et son mode en ligne GTA Online sont tous les deux attendus pour la deuxième moitié de l’année 2021 sur PS5 et Xbox Series X. C’est à dire entre juin et décembre 2021.

Sachant que la première version du jeu est arrivée en septembre 2013 sur PS3 et Xbox 360, et que la seconde version est arrivée en novembre 2014 sur PS4 et Xbox One, on peut s’attendre à une sortie entre septembre, octobre et novembre 2021. Histoire de passer un beau Noël sur PS5 et Xbox Series X.

Take Two souhaite également insister sur un point en parlant de cette nouvelle version. Grand Theft Auto V ne sera pas un simple portage avec une meilleure résolution. Take Two Interactive confirme que le jeu aura droit à une gamme d’améliorations techniques, visuelles et de performances. On peut d’ores et déjà confirmer que le jeu arrivera en 4K sur PS5 et Xbox Series X (ce qui n’était pas le cas sur PS4 Pro et Xbox One X contrairement à la version PC).

Au niveau des performances on peut imaginer un jeu en 60FPS (là encore, comme sur PC). Take Two n’a pas plus développé en précisant que d’autres informations seront dévoilées dans les mois à venir. Aucune information non plus sur du nouveau contenu solo et sur une possible extension de map.

GTA Online devient Stand Alone sur PS5 et Xbox Series X

L’autre information concerne le mode en ligne de GTA V. Lancé le 1er octobre 2013 sur PS3 et Xbox 360, le mode en ligne indépendant de GTA V n’a cessé de prendre de l’ampleur au fil des années. Depuis septembre 2015, ce dernier a énormément évolué proposant de grosses mises à jour au contenu très généreux et toujours gratuitement.

L’énorme succès et le contenu régulier de GTA Online contribuent énormément au succès et aux ventes de GTA V. Take Two confirme que dès l’arrivée du titre sur PS5 et Xbox Series X ce dernier sera disponible en stand alone. C’est-à-dire qu’il ne sera plus nécessaire d’acheter GTA V pour y jouer. Les joueurs pourront l’acheter à part. Et attention, ne pas confondre Stand Alone (qui est un DLC ou une grosse partie d’un jeu jouable sans le jeu d’origine) et Free-To-Play (qui est un jeu ou un DLC gratuit comme Fortnite par exemple).

Il semblerait donc que sur PS5 et Xbox Series X, GTA V et GTA Online soient payants. Take Two confirme enfin que de nombreuses grosses mises à jour et de nouveaux contenus arriveront sur la version next-gen de GTA Online.

Enfin, pour les joueurs PS5 qui sont abonnés au PS Plus, ils auront trois mois pour récupérer gratuitement leur version de GTA Online. Comme pour les jeux offerts tous les mois, une fois que vous avez téléchargé votre version gratuite de GTA Online, cette dernière vous appartiendra tout le long de votre abonnement PS Plus, même une fois l’offre des trois mois écoulée.