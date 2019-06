Meilleur ventilateur et climatiseur : où en acheter pendant la canicule ?

On est désormais rentré dans la première semaine de canicule en France, et les températures commencent à grimper sérieusement. Pour se protéger, acheter un meilleur ventilateur ou climatiseur permet de mieux supporter les fortes chaleurs en toute tranquillité. Alors que Météo France annonce des pointes supérieures aux 40°C dans de nombreuses zones, voici un guide comparatif pour trouver les derniers ventilateurs et climatiseurs encore disponibles.

Depuis quelques jours, les meilleurs ventilateurs et climatiseurs occupent le top des meilleures ventes chez Amazon ou Cdiscount. Les marchands ont toutefois enregistré de sérieuses ruptures de stock dès les premiers jours de canicule, et il ne reste aujourd’hui plus beaucoup de disponibilités sur les meilleurs climatiseurs et ventilateurs du marché. Il faut donc savoir bien chercher pour trouver les produits qui sont efficaces, et où la livraison est assurée en quelques heures.

Choisir un meilleur ventilateur pendant la canicule

Acheter un ventilateur n’est pas une chose habituelle, et il faut donc bien se renseigner avant de partir pour un tel appareil – en particulier en temps de canicule. Il en va de même pour les climatiseurs qui sont plus techniques, plus onéreux, et dont les performances peuvent largement varier de l’un à l’autre. Les notes que l’on retrouve sur Amazon ou Cdiscount offrent un bel indicateur de la qualité des produits.

Pour choisir un ventilateur dans ce comparatif, il faut d’abord définir vos besoins : qu’il soit sur pied, sur table ou de bureau, un ventilateur doit surtout avoir un certain niveau de puissance pour vous assurer la fraicheur qu’il se doit pendant la canicule. Si les petits ventilateurs à poser sur un bureau sont généralement moins puissants que les gros, ils peuvent s’avérer pratiques. Pour refroidir une pièce, il faudra en prendre un plus puissant, avec un diamètre plus large. Le principe est le même pour trouver le meilleur climatiseur : il faut regarder la puissance (en BTU).

Que ce soit pour un ventilateur ou un climatiseur, il faut également penser au bruit qu’ils font. En effet, un appareil trop bruyant vous empêchera de bien vous concentrer pendant la journée, ou dormir la nuit. Il faut donc analyser sur chacun des ventilateurs et climatiseurs de votre comparatif quelle est leur puissance sonore (en décibels). Dernier point à considérer au moment d’acheter un ventilateur ou climatiseur pour lutter contre la canicule, les fonctionnalités supplémentaires comme la télécommande (pour le contrôle à distance), les brumisateurs etc.

Comparatif : climatiseur ou ventilateur ?

Contrairement à un ventilateur qui se contente de brasser de l’air et donner une sensation de frais, le climatiseur rafraîchit directement l’air. S’il faut continuer le comparatif, il faut souligner que ce dernier est cependant plus cher que le ventilateur, et qu’il consomme également plus d’énergie. C’est donc à chacun de choisir la solution qu’il préfère.

Mais au delà de choisir un climatiseur ou un ventilateur, il existe d’autres solutions pour se protéger de la canicule, et éviter les risques pour les personnes sensibles. Il est ainsi recommandé de beaucoup se déshydrater en buvant de l’eau, de ne pas hésiter à aller dans des piscines publiques ou fontaines pour se rafraichir. A noter que les brumisateurs sont également une solution pour obtenir un peu de fraicheur pendant la canicule.

