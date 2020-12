Démocratisés par les AirPods d’Apple, les écouteurs sans fil true wireless ont le vent en poupe. À tel point que l’offre devient presque illisible tant les modèles se multiplient.

D’un côté, les constructeurs de smartphones proposent quasiment tous leurs écouteurs sans fil pour accompagner leurs dernières nouveautés. De l’autre, les spécialistes de l’audio misent sur leur expertise dans le domaine pour rafler leur part du gâteau.

Difficile d’y voir clair donc. Pour vous aider à bien choisir vos écouteurs sans fil, nous avons concocté un guide complet prenant en compte tous les aspects d’un tel produit.

Car la qualité de son n’est pas le seul point important lors de l’achat d’écouteurs sans fil. L’autonomie, le confort, le maintien ou la compatibilité avec vos appareils sont autant d’éléments à analyser avant d’acheter.

Pour vous aider, nous avons donc sélectionné 10 paires d’écouteurs sans fil. Il y en a pour tous les goûts et tous les besoins. Laissez-vous guider !

AirPods Pro : le meilleur d’Apple

Doit-on encore présenter les AirPods Pro ? Les écouteurs d’Apple sont vite devenus une référence sur le marché des true wireless. Avec les premiers AirPods, Apple a même lancé la tendance.

S’ils ne s’imposent pas comme la référence ultime en matière de qualité audio, les AirPods Pro restent bons. Apple a choisi de fournir le même rendu à tous ses utilisateurs, aussi vous ne pourrez personnaliser l’écoute à l’aide d’un égaliseur. Néanmoins, le son délivré est chaud avec de bonnes basses et d’excellents médiums (voix).

Les AirPods Pro se distinguent surtout par leur très bonne réduction de bruit active venant compléter une isolation passive due au format intra-auriculaire des écouteurs. Apple réussit au passage à retirer l’effet bouchon en intégrant des sorties d’air bienvenues.

Enfin, notez que les AirPods Pro offrent la meilleure expérience à tout utilisateur d’iPhone, d’iPad ou de Mac. L’appairage prend une poignée de secondes et l’intégration à l’écosystème Apple est exemplaire. Un excellent choix donc pour les utilisateurs de produits Apple, mais pas pour les autres puisque les fonctionnalités seront limitées.

AirPods 2 : moins chers et non intra

Si vous faites partie des allergiques aux écouteurs intra-auriculaires, les AirPods 2 s’imposent comme une excellente alternative aux AirPods Pro. Plus abordables (229 euros), ils ne se distinguent de la toute première mouture (vendue 179 euros) par leur boîtier avec recharge sans fil. Pour le reste, c’est du pareil au même.

On retrouve donc un design avec une petite tige devenu aujourd’hui un standard. Ici, la qualité de son est moins bonne qu’avec la version Pro. Logique puisque les AirPods 2 ne disposent ni d’isolation passive (de par leur format) ni de réduction de bruit active.

Vous retrouverez donc un son assez consensuel, sans artifices, mais qui n’est pas vraiment à la hauteur d’un produit à ce prix. Son principal atout réside dans la qualité des conversations et dans la bonne retranscription des voix. Parfait pour l’écoute de podcasts, un peu moins pour la musique.

Vous l’aurez deviné, les AirPods Pro 2 jouissent de la même intégration à l’écosystème Apple. Nous ne les recommandons donc pas aux utilisateurs de produits non-Pommés.

Huawei Freebuds Pro : les AirPods Pro killer

Après plusieurs tentatives encourageantes, Huawei semble avoir trouvé la bonne recette. Avec les Freebuds Pro, le géant chinois rivalise aisément avec les AirPods Pro d’Apple. Il se permet même de surclasser l’américain en matière de qualité audio.

Les Freebuds Pro adoptent eux aussi un format intra-auriculaire avec réduction de bruit active. Si l’isolation égale celle des écouteurs d’Apple, la qualité de son, elle est nettement meilleure. Les basses sont plus présentes, les médiums tout aussi bons et les aigus bien calibrés.

Si l’utilisation avec l’écosystème Huawei est plus ergonomique, les Freebuds Pro fonctionnent également avec n’importe quel smartphone Android et iOS. Cela vaut bien sûr pour les tablettes et PC.

Huawei se distingue surtout par son positionnement tarifaire. Les Freebuds Pro sont disponibles à 180 euros, soit 100 euros de moins que les AirPods Pro. Ils se déclinent en plus en trois coloris : blanc, noir et argent (notre préféré).

Sony WF-1000XM3 : valeur sûre

Alors que son casque sans fil WH-1000XM4 est la nouvelle référence, les écouteurs sans fil WF-1000XM3 font partie des meilleurs écouteurs true wireless en matière de qualité audio.

Contrairement à Apple ou Huawei, Sony s’adresse ici aux amateurs de son. L’expertise du japonais dans ce domaine n’est plus à prouver, aussi les WF-1000XM3 laissent de grandes libertés aux utilisateurs.

L’application accompagnant les écouteurs autorise une personnalisation avancée du son avec plusieurs profils d’écoute et un égaliseur complet. Chacun pourra donc configurer ses écouteurs à sa guise pour une qualité audio optimale.

En revanche, les WF-1000XM3 ne sont pas aussi confortables à porter (imposants) et tenir une conversation est quasi-impossible en environnement bruyant. Ils se rattrapent avec une excellente autonomie ainsi qu’une multitude de contrôles tactiles directement accessibles sur les écouteurs.

Enfin, les Sony WF-1000XM3 sont plus abordables que les deux modèles intra-auriculaires évoqués plus haut. Ils sont disponibles à 170 euros en deux coloris, noir ou argent.

Sennheiser Momentum True Wireless 2 : tout pour l’audio

Référence de l’univers audio, Sennheiser propose aussi ses écouteurs sans fil. Avec les Momentum True Wireless 2, le constructeur mise sur ce qu’il maîtrise le mieux : le son. Ils s’imposent incontestablement comme la référence absolue en matière de qualité audio. Les basses profondes complètent des médiums d’une justesse déconcertante ainsi que des aigus aux petits oignons.

Ajoutons à cela une fabrication soignée (mention spéciale au boîtier en tissu), un excellent maintien ainsi qu’un ensemble de commandes sur les écouteurs, toutes personnalisables.

Les Momentum True Wireless 2 pêchent en revanche par leur réduction de bruit active à peine perceptible, leur autonomie bien en deçà des concurrents ou encore l’absence de connexion multipoint.

Enfin, les Momentum True Wireless 2 affichent un prix assez élevé de 299 euros tout de même. Le prix d’un son haut de gamme.

Bose Quietcomfort Earbuds : réduction de bruit incomparable

Impossible de parler d’audio sans faire référence à Bose. Réputé pour ses excellents casques, l’américain rattrape son retard sur le marché des écouteurs sans fil. Avec les Quietcomfort Earbuds, Bose nous rappelle à son bon souvenir et livre une copie presque irréprochable.

Historiquement, Bose s’est illustré par sa maîtrise dans la réduction de bruit. Ses écouteurs true wireless font honneur à sa réputation et offrent sans doute la meilleure réduction de bruit sur ce type d’écouteurs.

Côté audio, les habitués reconnaîtront immédiatement la signature de la marque. Le son Bose est identifiable entre mille et les QC Earbuds ne font pas exception.

L’audio se caractérise donc pas des graves particulièrement séduisants, un son rond et enveloppant et une bonne gestion des voix. On signalera des aigus un poil métalliques mais rien qui ne puisse entamer notre enthousiasme.

Notez enfin que les QC Earbuds sont (de loin) les meilleurs écouteurs sans fil pour tenir des conversations téléphoniques, avec une reconnaissance des voix d’une précision bluffante.

Vendus 280 euros, les Bose Quietcomfort Earbuds se positionnent comme des écouteurs haut de gamme. Ils se déclinent en Triple Black et Soapstone.

Jabra Elite 85T : la polyvalence

Eux aussi se positionnent comme des écouteurs sans fil haut de gamme. Commercialisés à 249 euros, les Jabra Elite 85T s’imposent comme les écouteurs true wireless les plus polyvalents de cette sélection.

Jabra ne fait pas d’artifice et fournit tout ce qu’il faut là où il faut. Élégants et confortables, les Elite 85T se caractérisent par leur son chaleureux et enveloppant. Les amateurs de podcasts apprécieront sa tendance à mettre en avant les voix. Les autres passeront par un égaliseur pour une écoute musicale plus agréable.

Jabra n’a pas à rougir non plus de la réduction de bruit active de ses Elite 85T, très efficace. Ajoutez une prise en charge du Bluetooth multipoint ainsi qu’une autonomie confortable et vous obtenez des écouteurs très complets. Tout juste pouvons-nous leur reprocher un temps de charge un peu long, mais on chipote un peu.

LG Tone Free : c’est du propre

Avec ses Tone Free, LG n’a pas la prétention de venir se frotter aux références de l’audio. Tout juste moyens sur ce plan (malgré un partenariat avec Meridian), les true wireless du coréen se démarquent par leur système de nettoyage aux UV. À chaque utilisation, les écouteurs sont désinfectés et chassent 99,9% des bactéries les plus répandues.

Notez également que les Tone Free ne disposent d’aucun système de réduction de bruit active. Vous devrez donc vous contenter de l’isolation passive, très correcte.

Ils se rattrapent en revanche avec leur excellente autonomie et leur système de charge rapide. L’application compagnon donne accès à un grand nombre de fonctionnalités bienvenues.

À 149 euros, les LG Tone Free sont une alternative plus abordables aux modèles les plus haut de gamme.

Cambridge Audio Melomania 1 : le meilleur rapport qualité-prix

Les audiophiles connaissent sans doute Cambridge Audio. Le britannique se lance lui aussi dans l’aventure des écouteurs sans fil avec les Melomania 1. Proposés à 129 euros à leur sortie, on les trouve souvent aux alentours de 99 euros. Et pour ce prix, il nous semble difficile de trouver d’autres écouteurs aussi bons.

S’ils ne sont pas dénués de défauts (pas d’applications compagnon, réduction de bruit active peu convaincante, aigus légèrement saturés à fort volume), les Melomania 1 se révèlent très complets pour leur prix.

Ainsi, on saluera d’abord leur excellente autonomie (près de 10h en écoute) ainsi que leur confort, leur maintien et leurs belles finitions. Surtout, on soulignera la qualité de son remarquable (graves percutants, médiums équilibrés, aigus maîtrisés) pour des écouteurs aussi abordables.

Si votre budget est un poil serré mais que vous souhaitez jouir d’une qualité audio premium, ces Melomania 1 sont faits pour vous.

realme Buds Q : tout petit prix

Tout juste débarqué en France sur le marché des smartphones, realme propose aussi quelques produits audio. Comme pour les téléphones, le constructeur mise toujours sur son credo : rendre les standards technologiques accessibles.

Les Buds Q illustrent parfaitement cette volonté. Commercialisés à 30 euros seulement, ils conviendront donc à celles et ceux souhaitant s’équiper d’écouteurs true wireless sans se ruiner.

Forcément, pour ce tarif, il faudra faire quelques concessions. D’abord sur la qualité audio : les Buds Q ne font pas le poids face aux modèles premium (logique) mais délivrent tout de même un son plus que correct au regard de leur tarif.

Vous devrez également faire l’impasse sur la réduction de bruit active. Notez néanmoins que la conception des écouteurs permet de jouir d’une isolation passive très efficace. Ils sont en plus particulièrement discrets, bien conçus et très agréables à porter. Pour 30 euros, vous ne trouverez pas mieux.

Notre guide complet des meilleurs écouteurs sans fil s’arrête ici. Bien évidemment, nous n’avons pas pu comparer la totalité des produits mis sur le marché tant ils sont nombreux. Si un produit ne figurant pas dans ce guide vous a particulièrement plu, n’hésitez pas à nous l’indiquer en commentaire.