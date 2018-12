Mint Browser, le nouveau navigateur allégé de Xiaomi sur Play Store

Si aujourd’hui, Xiaomi est surtout connu pour ses smartphones abordables, la société chinoise a démarré avec des produits logiciels. Et malgré le fait que Xiaomi fait parti des 5 plus importants constructeurs dans le monde, cet partie « software » est toujours restée dans le modèle économique de l’entreprise.

Récemment, Xiaomi a lancé son navigateur Mint Browser sur le Play Store. De ce fait, ce nouveau navigateur figure désormais parmi les options pour les utilisateurs d’Android, avec Google Chrome, Firefox, Opera, Samsung Internet, UC Browser, Edge, et d’autres navigateur.

Côté fonctionnalités, Mint Browser n’a rien de vraiment exceptionnel, et propose simplement les fonctionnalités basiques d’un navigateur, comme la navigation privée, un mode lecture, etc.

En revanche, le navigateur de Xiaomi se distingue grâce au peu d’espace qu’il utilise, et propose également un économiseur de données mobiles qui, grâce à la compression, permet de consommer moins de datas lorsqu’on ouvre une page.

De ce fait, Mint Browser est surtout utile sur les mobiles d’entrée de gamme avec peu de ressources, ou pour ceux qui utilisent des petits forfaits mobiles. Et il semblerait que Xiaomi ait conçu ce navigateur pour les pays émergents ou en développement.

Mint Browser s’aligne avec les navigateurs proposant des caractéristiques similaires comme Opera Mini ou bien UC Browser.

Pour le moment, pas de publicités

Pour le moment, on ne sait pas comment Xiaomi compte générer des revenus avec ce navigateur pour Android, qui est compatible avec les smartphones utilisant au moins la version 4.4 du système d’exploitation.

Mais pour rappel, il y a 3 mois, Xiaomi a admis qu’il place des publicités sur certains de ses smartphones. « La publicité a toujours fait partie intégrante des services Internet de Xiaomi, un élément clé du modèle d’entreprise de la société. En même temps, nous préserverons l’expérience utilisateur en proposant des options permettant de désactiver les publicités et en améliorant constamment notre approche en matière de publicité, notamment en adaptant où et quand les annonces apparaissent. Notre philosophie est que les annonces doivent être discrètes et que les utilisateurs ont toujours la possibilité de recevoir moins de recommandations », avait déclaré un porte-parole.