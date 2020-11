Mobilizon : ce nouvel outil permet d’organiser des événements sans passer par Facebook

« Un outil libre et fédéré pour libérer nos événements et nos groupes des griffes de Facebook ». C’est ainsi que Framasoft décrit le nouveau service Mobilizon. Au terme d’un travail de deux ans, l’association a publié la première version du logiciel, assortie pour l’occasion de divers outils pour faciliter la prise en main.

Dans le détail, il permet de trouver et de participer à des événements. Vous pourrez aussi créer vos propres rassemblements et les gérer. Seule une adresse mail est nécessaire. Fait intéressant, un seul compte vous offre la possibilité de créer plusieurs profils :

Cela vous permettra, par exemple, de réserver un profil pour vous inscrire aux anniversaires familiaux et un autre pour des conférences liées au travail, ou encore de distinguer les groupes liés à vos loisirs de ceux vous permettant d’organiser vos activités militantes.

Un réseau social libre et décentralisé

L’idée est donc bien de proposer une alternative au réseau social centralisé de Mark Zuckerberg. Comme l’explique Framasoft : « Il n’y a pas un mais des Mobilizon. En allant sur Mobilizon.org, vous trouverez une sélection d’instances, donc de sites web créés par des personnes qui ont installé le logiciel Mobilizon sur leur serveur. Chacune de ces instances vous propose le même service, mais chez un hébergeur différent. » L’objectif est d’éviter la formation de géants du web. Les utilisateurs peuvent aussi choisir un hébergeur dont la gestion correspond plus à leurs valeurs et n’ont pas à subir les volontés d’une seule entreprise.

Mobilizon est un logiciel libre. Ainsi, son code source est public et il est de ce fait possible de s’en emparer pour apporter sa pierre à l’édifice commun. Framasoft explique d’ailleurs que « si si la direction donnée au code de Mobilizon ne vous convient pas, vous êtes tout à fait libre de créer votre propre équipe et de « fourcher » le logiciel. Ainsi, plusieurs gouvernances et plusieurs directions peuvent être données à un même projet initial, ce qui est un rempart fort contre toute volonté de monopolisation. ».

Enfin, l’association préfère aussi prévenir. Alors que les grandes plateformes font tout pour capter notre attention et nos données personnelles, Mobilizon est avant tout un outil. Il ne faut donc pas s’attendre à scroller la page indéfiniment pour voir apparaître une éventuelle surprise. Oubliez aussi la course aux likes et la recherche de dopamine. Pour autant, l’échange est bien de mise et lorsque vous rejoignez un groupe, il est possible d’ouvrir ou de participer à des discussions, de créer des événements ou encore de publier des billets et des ressources externes. Un lien vers un pad d’écriture collaborative et des sondages en ligne sont également proposés.