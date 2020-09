Mozilla a besoin de votre aide pour comprendre l’algorithme de YouTube

La fondation Mozilla souhaite comprendre comment fonctionne l’algorithme de recommandations de YouTube, en particulier comment des théories du complot et des contenus de désinformation, qui peuvent parfois être dangereuses, peuvent être recommandées par la plateforme. Et pour y arriver, Mozilla a besoin de l’aide des utilisateurs de YouTube.

« Aujourd’hui, Mozilla offre aux utilisateurs de YouTube un moyen d’agir quand on leur recommande des vidéos nuisibles. Aujourd’hui, nous lançons l’extension RegretsReporter: une extension de navigateur pour la recherche participative sur le problème de recommandation de YouTube », explique la fondation dans un billet de blog.

Comment ça marche ?

L’utilisateur n’a qu’à installer cette extension sur Chrome ou sur Mozilla Firefox et signaler les vidéos. Cela permet à Mozilla d’amasser des données qui pourraient lui permettre de donner des explications sur le fonctionnement de l’algorithme de YouTube. Si la fondation lance cette initiative, c’est parce que YouTube est le site web le plus visité dans le monde et que 70 % du temps de visionnage total sur ce site (d’après Mozilla) a été initié par l’algorithme de recommandation.

« Pendant des années, les gens ont sonné l’alarme sur YouTube recommandant des théories du complot, de la désinformation et d’autres contenus préjudiciables. L’une des réponses les plus cohérentes de YouTube consiste à dire qu’ils progressent dans ce domaine et qu’ils ont réduit de 70% les recommandations nuisibles. Mais il n’y a aucun moyen de vérifier ces affirmations ou de comprendre où YouTube a encore du travail à faire », explique Mozilla.

Les données récoltées par Mozilla pourraient par exemple permettre de savoir s’il y a certaines habitudes d’utilisation sur YouTube qui peuvent encourager l’algorithme de la plateforme à recommander du contenu dangereux ou complotiste. Les résultats de ces recherches seront partagés au public, ce qui permettra aux chercheurs, aux journalistes, ou décideurs, ou même à YouTube de tirer des conclusions.

Décrypter l’algo de YouTube

D’ailleurs, cela fait un moment que Mozilla s’est penché sur le problème des algorithmes de recommandation de YouTube. Par exemple, en octobre 2019, la fondation a publié les résultats de ses recherches mettant en lumière des contenus de désinformation qui sont partagés et des contenus dangereux sur la plateforme. En tout cas, les recherches sur les théories du complot et la désinformation en général sont importantes aujourd’hui, étant donné qu’on voit énormément de fausses informations concernant la pandémie circuler sur la toile. D’autre part, aux USA, il y aura une élection présidentielle cette année.

Sinon, en ce qui concerne la vie privée, Mozilla propose des garanties pour ceux qui vont participer à cette expérience. « Les données collectées par Mozilla sont liées à un ID utilisateur généré de manière aléatoire, et non à votre compte YouTube. Seul Mozilla aura accès aux données brutes, et lorsque nous partagerons les résultats de l’extension, nous les divulguerons d’une manière qui minimise le risque d’identification des utilisateurs. L’extension ne collecte aucune donnée lorsque vous naviguez dans une fenêtre de navigation privée », indique le blog de la fondation.

Notons que ce n’est pas la première fois que Mozilla demande l’aide des internautes dans le cadre de ses projets de recherche. Par exemple, celle-ci est en train de constituer un jeu de données pour faciliter le développement d’assistants numérique. Et pour constituer ce jeu de données, un site a été mis en place pour que les volontaires puissent enregistrer leurs voix.