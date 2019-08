Netflix : 10 futures séries qu’on attend déjà avec impatience [1/2]

Vous cherchez déjà les séries que vous allez pouvoir regarder dans les prochains mois ? On a une bonne nouvelle pour vous, Netflix a déjà annoncé des projets très ambitieux pour les prochains mois. Vous devriez trouver de quoi vous occuper sans trop de mal.

The Witcher

On commence direct avec la série que l’on attend sans doute le plus sur Netflix à l’heure actuelle. Geralt de Riv devrait débarquer sur la plateforme avant la fin de l’année pour chasser les monstres… Vu le succès des jeux, la série devrait drainer une belle audience.

The Eddy

Une tonalité très française pour ce film avec Damien Chazelle, Leïla Bekhti, Tahar Rahim et surtout la capitale française pour décor. On y suit un pianiste adulé à New York qui devient copropriétaire d’un club de jazz en faillite à Paris. Pour enfin sauver les productions françaises ?

Bridgerton

Y-a-t-il encore une place pour les séries du XIXe siècle ? Cette époque peut-elle encore nous accrocher ? C’est le pari de Bridgerton, qui arrivera dans le courant 2020. On y suivra une très grande famille, prise dans des jeux de pouvoir et des règles complexes. Surtout, c’est le premier projet de Shonda Rhimes (Scanda, Murder, Grey’s Anatomy) pour Netflix.

Wir Sind Die Welle

C’est un sacré pari de la part de Netflix. En Allemagne, la plateforme a déjà conçu le très drôle « How to Sell Drugs Online (Fast) » et l’imaginatif Dark. La troisième production que l’on meure d’envie de voir c’est l’adaptation du film éponyme sorti en 2008. A l’époque, « La Vague » nous était tombé dessus comme un coup de poing. Mais l’histoire passera-t-elle l’écueil de la série ? Rendez-vous courant 2020 pour le savoir.

Jurassic World: Camp Cretaceous

Vous pensiez en avoir fini pour un petit moment avec Jurassic World ? Cette série animée pourrait vous aider à patienter ou vous lasser définitivement. Six adolescents sur Isla Nublar, que pourrait-il se passer de mal ?