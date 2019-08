Netflix : 10 futures séries qu’on attend déjà avec impatience [2/2]

Ces dernières années, Netflix s’est fait une place au soleil dans le monde des séries et des films. Mais la concurrence monte en puissance et la plateforme doit donc aussi se mettre au niveau. Pour ça, il y a déjà du très lourd au programme dans les prochains mois. Après avoir commencé notre liste hier, on termine aujourd’hui !

Dracula

On vous parlait de cette mini-série il y a quelques jours. La BBC et Netflix reviennent aux racines du mythe de Bram Stoker pour notre plus grand plaisir.

Ratched

C’est un projet qui est annoncé depuis 2017 mais que l’on peut désormais vraiment commencer à attendre. Ce prequel du film « Vol au-dessus d’un nid de coucou », nous emmène dans la transformation de l’infirmière sadique, sur son cheminement personnel, celui d’un monstre en devenir.

The I-Land

Lost vous manque un peu ? Bonne nouvelle, il y a un peu de ça dans dans I-Land. Bien sûr, c’est une montagne dangereuse sur laquelle de nombreuses séries se sont cassées les dents. Mais on parie sur ces 10 personnes qui vont devoir se lancer dans une randonnée au milieu d’une île déserte pour espérer rentrer chez eux…

Raising Dion

Et si votre enfant avait des pouvoirs extraordinaires ? On rêve tous d’avoir des enfants qui sortent un peu de l’ordinaire, mais que se passe-t-il quand on est vraiment confrontés à cette réalité ? C’est ce que l’on pourra découvrir avec ce programme qui peut notamment compter sur Michael B. Jordan. Prometteur sur le papier, et en attendant, on peut lire le comic-book de Dennis Liu.

Jupiter’s Legacy

L’univers des super-héros est-il en train de vire sa révolution ? Loin des Avengers ou de DC Comics, mais dans une ambition proche qui n’est pas sans nous faire penser à Boys, cette production estampillée Mark Millar s’intéresse à la question de l’héritage chez les super-héros. Comment succéder aux sauveurs du monde et à leurs exploits légendaires ? A découvrir courant 2020 sur la plateforme…