NordVPN : un code promo EXCLU, une remise folle sur ce VPN

Les VPN sont très populaires depuis quelques années parce qu’ils offrent aux internautes une navigation sur le web anonyme, libre et sans restriction. Ces logiciels se téléchargent comme n’importe quelle application et s’installent en quelques secondes. Que ce soit sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone, leur utilisation est extrêmement simple.

NordVPN est un fournisseur de VPN utilisé par plus de 12 millions de personnes à travers le monde. Grâce à un service efficace et de qualité, il a gagné notre reconnaissance (nous l’utilisons depuis plusieurs années à titre personnel). Pendant quelques heures, le géant NordVPN propose un code promo en exclusivité aux lecteurs de Presse-citron qui est valable sur son offre 2 ans. Il vous suffit de rentrer le code promo NordVPN « pcitron » pour décrocher une remise immédiate sur l’abonnement du fournisseur de VPN.

NordVPN ou comment naviguer en illimité

NordVPN utilise une technologie de chiffrement avancée semblable à celle des banques pour sécuriser toutes vos données quand vous naviguez sur le web. Que vous soyez chez vous ou connecté sur un réseau Wi-Fi gratuit, vous serez protégé contre tout hacker et tout organisme qui cherche à vous surveiller en ligne.

Avec son application épurée et facile à utiliser, NordVPN vous permet de vous connecter à plus de 5 600 serveurs localisés dans 59 pays qui vous rendront totalement anonyme. Grâce à ce large réseau, vous pourrez donc obtenir des adresses IP un peu partout à travers le monde : en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. NordVPN ne conserve aucun log, il n’aura donc aucune trace de votre visite à travers ses serveurs.

Ces adresses IP fournies par le VPN vous offriront un anonymat complet mais surtout une navigation sans frontière. Avec NordVPN, vous serez en mesure d’accéder à tous les contenus web bloqués dans votre pays à cause des droits de diffusion. C’est le cas de certains sites comme les chaînes de télévision et les plateformes de streaming. L’application NordVPN est, par exemple, capable de débloquer plus de 10 bibliothèques de Netflix. Autrement dit, vous pouvez consulter le catalogue Netflix US depuis chez vous, en France.

NordVPN est également très efficace pour contourner les restrictions liées au réseau interne des universités ou des entreprises. Il est aussi beaucoup utilisé pour télécharger des torrents anonymement et de façon sûre. Nous déclinons toute responsabilité à ce sujet, et nous vous invitons à ne pas télécharger de contenu de manière illégale que l’on pourrait retrouver sur ces plateformes.

Si vous pensiez que les avantages de ce Réseau Privé Virtuel s’arrêtaient là, vous aviez tort. Avec un seul compte, NordVPN propose 6 connexions simultanées. Cela signifie que vous pourrez profiter du VPN NordVPN sur 6 appareils électroniques différents et l’activer au même moment. Au niveau de la compatibilité, là encore, le choix ne manque pas puisque l’application est disponible sur Windows, Android, MacOS, iOS et Linux. Pour ce point, vous en découvrirez davantage dans notre avis NordVPN.

Pour bien commencer la semaine et profiter de tous les avantages du VPN en ligne, nous avons négocié pour vous une offre spéciale chez NordVPN à un prix réduit. Le code promo « pcitron » vous donne accès à une offre exclusive et au lieu de payer votre abonnement mensuel 10,63€, vous devrez seulement débourser 3,30€ par mois. Le montant est à régler en une seule fois, soit 79,21€ au lieu de 255,12€. Une réduction de plus de 60% sur votre achat grâce à notre code promo.

Cette offre est valable sur l’abonnement 2 ans et elle est entièrement remboursable pendant les premiers 30 jours. Vous devrez simplement adresser votre demande au support client par mail ou depuis le chat en direct de NordVPN. Ce dernier répond de manière efficace et en langue française, vous n’avez aucune crainte à avoir là-dessus.

L’offre 2 ans chez NordVPN s’affichera seulement après avoir cliqué sur « Choisir cette offre ». Le code promo s’applique de manière automatique sur le site du VPN en utilisant le lien ci-dessous. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à le renseigner vous-même en entrant « pcitron » au moment de la finalisation de votre commande NordVPN. Pour découvrir le service, c’est par ici :

