Nouveau : le retour des forums sur Presse-citron

Nous relançons des forums sur Presse-citron, avec pour thématiques des questions qui concernent les professionnels du digital.

Nous avons mis en place un nouveau forum sur Presse-citron.

What the fucking fuck ? Un forum ? Ce truc so 1997-2002 ?

Et bien figurez-vous que pas tant que ça : les forums fonctionnent toujours très bien en 2017 et je pense que cela n’est pas près de s’arrêter car les réseaux sociaux et même Quora ne peuvent pas tout remplacer.

Nous avions déjà tenté un forum il y a quelques années, sans grand succès : sujets mal ciblés et surtout problèmes techniques (inscription compliquée via Buddypress etc). Là nous repartons de zéro sur d’autres bases, avec un truc normalement simplissime et qui fonctionne (normalement aussi), et des sujets vraiment liés à ce qui nous caractérise et qui sont peu traités ailleurs, avec une orientation davantage BtoB et usages professionnels, comme par exemple le marketing de contenu, le marketing d’influence et comment travailler avec des influenceurs, concevoir une newsletter qui marche ou encore réussir sur Facebook Live ou Periscope.

On verra si ça prend cette fois. Cela dépendra de vous, et c’est ici : https://www.presse-citron.net/forum/

Le forum étant juste déployé dans ses fonctionnalités basiques, n’hésitez pas à tester, poster des sujets, suggérer des thèmes et nous faire vos retours, ce qui nous permettra de le compléter et l’améliorer progressivement.