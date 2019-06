Offre flash : disque dur externe SSD Samsung jusqu’à -60% 🔥

Vous avez besoin d’espace pour stocker vos photos, vidéos ou autre ? Vous avez besoin de sécuriser ces données sur un périphérique distant ? C’est le moment de profiter de l’offre flash sur tous les disques durs externes SSD de Samsung sur la plateforme marchande Amazon. Tous les formats de stockage sont en réduction, avec parfois des remises qui montent jusqu’à -60% par rapport au prix d’origine.

Tous les formats sont en réduction

Dans le cadre de sa vente flash, Amazon n’hésite pas à offrir de généreuses remises sur toute la gamme de disques durs externes SSD du coréen Samsung. En l’occurrence, on peut retrouver les versions avec 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To en réduction en ce moment. Ci-dessous, vous pouvez voir les prix associés à chacun des modèles. Dans certains cas, ce sont même plusieurs centaines d’euros d’économies que vous pouvez réaliser !

Alors que les piratages venus du web croissent de manière exponentielle, avoir un bon antivirus ne suffit plus. Pour sécuriser entièrement vos photos ou tout autres documents, il est vraiment recommandé d’avoir un périphérique indépendant qui ne soit pas relié à internet. Un disque dur externe comme ceux qui sont en promotion chez Samsung permet d’avoir une opportunité supplémentaire d’écarter la menace d’une perte totale de données.

Les disques durs externes qui sont vente flash sur Amazon ont également des spécificités techniques qui vous faciliteront le transferts de données. La mémoire flash permet d’assurer un transfert de données qui monte jusqu’à 540 Mo par seconde, ce qui est 4,9 fois plus efficace et rapide qu’un disque dur externe classique. Le produit est léger (par exemple, 51 Go pour la version 500 Go) et solide : Samsung assure qu’il peut résister à une chute de 2 mètres. Le fabricant assure une garantie de 3 ans sur son produit.

Pour voir l'offre sur les disques durs externes Samsung, c'est ici :

