Offre folle : forfait mobile illimité 200 Go à 9,99€ par mois

Les vacances arrivent, vous voulez profiter de Netflix au bord de la plage, il vous faudra de la data sur votre forfait mobile. L’offre du jour de Cdiscount Mobile est tout simplement imbattable la première année, avec 200 Go de données pour 9,99€ par mois seulement. Au bout d’un an, ce forfait 200 Go est facturé 24,99€ par mois.

Les points forts de l’offre forfait mobile 1️⃣ 200 Go de données

2️⃣ Appels, SMS, MMS Illimités

3️⃣ Vous résiliez quand vous voulez Le forfait « l’immanquable » propose toujours une offre spécifique. Sur le marché, l’offre proposée par Cdiscount sur son forfait mobile illimité 200 Go à 9,99€ par mois est tout simplement la meilleure disponible si vous cherchez un gros volume de données. Découvrir l’offre

Cdiscount Mobile : un acteur qui prend de l’ampleur

Rarement Cdiscount a été aussi généreux sur son forfait mobile. En ce moment, il propose donc une offre spéciale qui inclut les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 200 Go de données internet pour 9,99€ par mois. Cette promotion s’applique pendant les 12 premiers mois, ce qui est assez rare pour la marque qui propose en général des promotions sur 6 mois. Au bout d’un an, le tarif du forfait repasse à 24,99€.

L’offre comprend aussi les Appels, SMS et MMS en illimités, ainsi que 5 Go en EU et dans les DOM en 4G. C’est la première fois que Cdiscount Mobile propose un forfait mobile avec autant de datas et un tarif aussi agressif.

Ce qui est intéressant avec cette offre sans engagement, c’est que vous êtes libre de changer d’opérateur à tout moment. De plus, un tel volume de données à un tel prix peut être très intéressant pour emporter une box 4G pendant les vacances, ou équiper une maison qui ne reçoit pas la fibre.

Pour ceux qui ne le savent pas encore, Cdiscount Mobile est un opérateur mobile virtuel qui s’appuie sur l’offre EI Telecom – et surtout sur les réseaux physiques d’antennes Orange, SFR et Bouygues Telecom – pour ses communications. La conséquence est simple, où que vous soyez, vous accéder à l’antenne réseau la plus performante, ce qui est un vrai plus.

Pour en savoir plus sur l’offre Cdiscount Mobile :

Voir l’offre Cdiscount

Les forfaits mobile de plus en plus intéressants

Si vous avez déjà consulter notre comparateur de forfaits mobile maison, vous le savez, les opérateurs classiques et les MVNO adorent proposer des offres à prix réduits sur les forfaits sans engagement. Aujourd’hui, Cdiscount Mobile frappe très fort avec cette offre sur le forfait « l’immanquable ».

C’est le forfait mobile le plus intéressant de la gamme, les trois autres (l’efficace, l’essentiel et le suprême) sont aujourd’hui à un bien moindre rapport qualité-prix. Voici les forfaits mobile actuellement proposés par Cdiscount :