Promo : le forfait mobile RED by SFR 40 Go expire demain 🔥

Pendant quelques temps, RED by SFR a offert pas moins de 3 forfaits mobiles en promotion en parallèle. Au mois de janvier, l’opĂ©rateur en ligne du groupe SFR a Ă©tĂ© moins gĂ©nĂ©reux puisqu’il n’y a dĂ©sormais plus qu’un seul forfait mobile en rĂ©duction. Et celle-ci est amenĂ©e Ă expirer dès demain. Donc si vous voulez obtenir un abonnement tĂ©lĂ©phonique mobile Ă faible coĂ»t, c’est maintenant qu’il faut en profiter.

Avant de rentrer dans le dĂ©tail de ce forfait mobile en promotion, il faut d’abord savoir que l’offre n’est accessible qu’aux nouveaux clients du groupe tĂ©lĂ©com. Les clients de la branche SFR et ceux de la branche RED by SFR ne sont pas Ă©ligibles Ă la promotion prĂ©sentĂ©es ci-dessus. Il faut ĂŞtre un nouveau client externe. Avec une telle opĂ©ration, le gĂ©ant des tĂ©lĂ©coms espère attirer de nombreux clients supplĂ©mentaires et agrandir encore sa base.

RED by SFR : forfait mobile illimité 40 Go

Le forfait mobile RED by SFR en promotion est celui qui inclut les appels, les SMS ainsi que les MMS en illimitĂ© ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet pour seulement 10€ par mois. Hors pĂ©riode de promotion, le client ne bĂ©nĂ©ficie que de 1 Go de donnĂ©es internet pour le mĂŞme tarif. En plus de cette offre, le client bĂ©nĂ©ficie Ă©galement des appels, SMS et MMS en illimitĂ© dans l’Union EuropĂ©enne ainsi que 4 Go de donnĂ©es internet qu’il peut utiliser lĂ -bas. C’est clairement l’une des meilleures offres du marchĂ© (sinon la meilleure) puisqu’elle vient avec deux avantages consĂ©quents :

Le forfait mobile RED by SFR est sans engagement

Le tarif affiché est valable à vie

Dans sa promotion, RED by SFR s’engage Ă ce que le tarif ne bouge pas tant que le client reste chez l’opĂ©rateur. Autrement dit, il ne doit pas s’attendre Ă une mauvaise surprise et une modification des tarifs après une annĂ©e de souscription comme c’est le cas chez certains acteurs (Sosh, Free…). Pour ceux qui ne veulent pas s’embĂŞter et profiter d’un tarif avantageux sur le long terme, c’est ce forfait mobile RED by SFR qu’il faut choisir. Il sera largement suffisant mĂŞme pour ceux qui regardent rĂ©gulièrement des vidĂ©os ou des films sur leur tĂ©lĂ©phone.

Cette offre de forfait mobile expire lundi 21 janvier :

Une autre offre RED by SFR compétitive

Pour ceux qui ont besoin d’encore plus de donnĂ©es internet, RED by SFR a un forfait dans sa gamme classique qui est particulièrement intĂ©ressant – et qui est bien meilleur que beaucoup de promotions en cours. En l’occurrence, il inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 100 Go de donnĂ©es internet pour 20€ par mois. A cela, le client reçoit aussi 10 Go de donnĂ©es qu’il peut utiliser chaque mois dans l’Union EuropĂ©enne. Bref, c’est très compĂ©titif, et le tarif est encore valable Ă vie. Comme tous les forfaits mobiles RED by SFR, il ne vient pas avec un engagement de la part du client.

Quelle alternative si on est déjà client ?

Oui, mais si on est dĂ©jĂ client RED by SFR, comment fait-on pour souscrire Ă ces forfaits mobiles ? On ne peut tout simplement pas. C’est pourquoi il faut alors regarder ce qui se fait chez la concurrence. En ce moment, malgrĂ© les quelques maigres promotions chez Sosh, Free ou La Poste Mobile, le seul Ă©quivalent est chez B&You, l’offre en ligne de Bouygues Telecom. C’est la seule qui est en mesure de rivaliser avec l’offre de RED by SFR, tant sur les services que sur les engagements.

En l’occurrence, jusqu’au dĂ©but du mois de fĂ©vrier, le forfait mobile B&You avec 40 Go de donnĂ©es internet, les appels, SMS et MMS en illimitĂ© est Ă 9,99€ par mois. C’est donc une offre très similaire puisqu’elle vient aussi sans engagement, et que le tarif est valable Ă vie. La seule petite diffĂ©rence est que ce forfait mobile inclut 4 Go de donnĂ©es sur les 40 Go qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©s Ă l’Ă©tranger – et ils ne viennent pas en plus comme c’est le cas chez RED by SFR. Mais c’est largement compensĂ© par le fait que Bouygues Telecom ait l’un des meilleurs rĂ©seaux français, et qu’il couvre plus de 98% du territoire en 4G (et +99% en 3G). Vous pouvez voir son offre ici :

