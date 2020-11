Bon Plan : OnePlus casse le prix du OnePlus 8 sur son site officiel

Si ce n’est pas encore Noël, OnePlus semble bien décider pour nous faire des cadeaux. Le constructeur chinois propose une réduction immédiate de 150 € sur le OnePlus 8. En sept ans d’existence seulement, OnePlus a réussi à se tailler une réputation dans le monde très fermé des constructeurs de smartphones. Avec une large gamme, elle propose des smartphones milieu de gamme, comme des pépites de technologies, le OnePlus 8 fait partie de cette deuxième catégorie.

Avec le OnePlus 8, sorti en début d’année, la marque cherche à se frotter au milieu de gamme. Du coup, le prix du téléphone s’envole : 649 € au lancement dans sa version 128 Go. Mais aujourd’hui avec le code « BF2020 » vous pouvez bénéficier de 150 € de remise faisant chuter le prix du téléphone à 499 €.

profitez de l’offre

La version 256 Go du OnePlus 8 est elle aussi en promotion, son prix passe de 699 € à 549 € grâce au code « BF2020 ».

Disponible en trois coloris, Onyx Black (noir), Glacial Green (bleu vert) et une dernière livrée : Interstellar Glow tirant sur un rose très clair. Le téléphone se veut élégant et n’a rien à envier aux plus gros modèles du marché, au moins sous Android. À l’intérieur, le constructeur chinois a fait le choix d’un processeur Snapdragon 865, compatible avec la 5G.

Un écran Fluid

Mais le point fort du téléphone se trouve sur son écran de 6,55 pouces. Ce dernier est l’un des plus fluides disponible sur le marché. Avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz l’écran dispose de la technologie AMOLED et propose une définition Full HD+. Autre petit détail qui peut avoir son importance, l’écran dispose d’un filtre anti lumière bleue, le sens du détail par OnePlus.

Dans sa version 128 Go de stockage, le téléphone dispose de 8 Go de RAM. Si ce n’est pas suffisant pour votre utilisation, privilégiez la version 256 Go de stockage et 16 Go de RAM.

Dernier avantage certain des téléphones OnePlus sur le marché, leur OS. Avec Oxygen OS, OnePlus est très à l’écoute de sa communauté et met très régulièrement à jour ses modèles. C’est selon beaucoup d’observateurs, le meilleur OS Android disponible aujourd’hui sur le marché.

Si vous voulez en savoir plus sur ce smartphone, voici notre test du OnePlus 8

Aujourd’hui, le OnePlus 8 est disponible à 649 € dans sa version 128 Go, avec le code « BF2020 » vous bénéficiez de 150 € de remise, le OnePlus 8 vous coûtera donc que 499 €. Pour sa version 256 Go, même promotion faisant passer le prix du téléphone de 699 € à 549 €.

profitez de l’offre