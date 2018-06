pCloud, la solution qui défie les géants du cloud, offre 2 mois de stockage gratuit aux lecteurs de Presse-citron (sponso)

Il n’y a pas que Dropbox, Amazon ou même hubiC dans la vie. Profitez de l’offre promotionnelle de pCloud pour stocker gratuitement vos documents dans le cloud.

Sommes-nous devenus des sortes de cyborgs dont la moitié de la vie est stockée dans le cloud ? En tout cas, à l’heure du tout digital, point de salut sans une bonne solution d’archivage, de classement et de recherche en ligne de nos documents. Qu’il s’agisse de photos, de vidéos ou d’un scan de passeport, le cloud ne concerne plus depuis longtemps seulement les entreprises. Et apporte non seulement la flexibilité de pouvoir être accessible de n’importe-quelle machine n’importe où dans le monde, mais aussi la sécurité et la fin de l’angoisse de perdre ses données.

Bien sûr, il y a les géants du marché, comme Amazon, Google (Drive) ou encore Dropbox. Et puis il y a les autres, des entreprises et des services à taille plus humaine, qui présentent l’avantage de plus en plus précieux de ne pas compter parmi les GAFAM. Et – peut-être, rêvons un peu – de ne pas se livrer à une exploitation éhontée de vos grosses données (ou big data si vous préférez).

L’alternative à la fermeture de hubiC ?

Parmi ces dernières, il y a hubiC, lancé par OVH. Ou plutôt il y avait, puisque l’offre n’est plus disponible. Et puis il y a des un challengers plutôt sympathiques comme pCloud. L’entreprise, sise au pays des coffre-forts, j’ai nommé la Suisse, compte déjà plus de huit millions d’utilisateurs conquis en cinq ans d’existence, et propose de nombreuses solutions de stockage en ligne, à des tarifs particulièrement compétitifs puisqu’ils se situent par exemple en moyenne à moitié prix de ceux d’un Dropbox. De plus, pCloud offre un espace à vie payable en une seule fois : vous réglez 350 euros pour la formule Premium Plus et vous disposez de 2 Terraoctets de stockage à vie, avec toutes les fonctionnalités qui vont bien, comme la synchronisation de vos fichiers, le partage et la collaboration, le tout dans un environnement hautement sécurisé.

Afin de faire découvrir son offre et pallier la fermeture de hubiC, pCloud propose aux lecteurs de Presse-citron une promotion plutôt alléchante : 500 Go de stockage pendant 3 mois pour 4,99 euros au lieu de 14,97. Pour en bénéficier il suffit de suivre ce lien et de vous inscrire en quelques clics.

Et peut-être d’en profiter pour dire au revoir à Google, Amazon et consorts ?