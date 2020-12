Pink Week-end Boursorama : 130€ de prime si vous ouvrez un compte

Boursorama Banque est la première banque en ligne avec plus de 2,5 millions de clients. Depuis 2016, elle enregistre une croissance phénoménale de sa base de clients grâce à une offre bancaire très compétitive. Elle est aussi complète qu’une banque traditionnelle, mais elle est nettement moins chère. Elle est d’ailleurs élue « banque la moins chère de France » depuis 12 ans.

Trois ou quatre fois par an, Boursorama Banque organise son fameux Pink Week-end. Il s’agit d’un long week-end pendant lequel l’établissement offre une prime plus généreuse que la normale. En ce moment, et jusqu’à lundi 14 décembre, elle permet aux nouveaux clients de toucher jusqu’à 130€ de prime pour toute première ouverture de compte. Il faudra utiliser le code promo PIWD130 pour en profiter.

Pour voir l’offre Boursorama Banque, c’est ici :

Comment obtenir la prime du Pink Week-end ?

Depuis le début du mois de novembre, de nombreuses banques en ligne ont décidé de suspendre leur prime de bienvenue. Il ne reste plus que les deux leaders du marché : ING et Boursorama Banque. La première offre 80€ de prime avec une assurance de moyens de paiement sur un an (uniquement pour la formule premium Intégrale). La seconde est plus généreuse, avec jusqu’à 130€ de prime et peu de conditions.

La prime spéciale pour le Pink Week-end de Boursorama Banque se décompose en deux parties. La première partie est simple à obtenir : quel que soit le type de compte que vous ouvrirez, vous toucherez une prime de 50€ sur ce dernier. Vous pouvez donc profiter d’un compte gratuit et sans condition et toucher ce bonus généreux.

Ensuite, la seconde partie de la prime est conditionnée par le type de compte que vous choisirez. Il faut distinguer aujourd’hui trois formules chez Boursorama Banque : Welcome, Ultim et Ultim Metal. Cette dernière vient tout juste d’être inaugurée début décembre et elle est payante (9,90€ par mois). En revanche, les deux autres offres sont gratuites et sans engagement.

Si vous ouvrez un compte Welcome, vous toucherez 30€ de prime immédiate. C’est un compte plus basique et plus limité à tous les niveaux (plafonds, nombre de retraits, flexibilité…). En revanche, si vous ouvrez un compte Ultim, vous toucherez 80€ de prime. Aujourd’hui, la carte Ultim est devenue le compte standard de la banque en ligne.

Le grand avantage chez Boursorama Banque, c’est que même le compte Ultim est gratuit et sans condition. Il se distingue ainsi par exemple d’ING qui demande à ses clients de domicilier 1 200€ de revenus par mois pour obtenir le compte « Intégrale » (avec 80€ de prime et AMP+). Au final, vous allez vite comprendre que Boursorama Banque est non seulement une banque très complète, mais qu’elle offre aussi de nombreux arguments pour vous faire économiser de l’argent.

Pourquoi choisir Boursorama Banque ?

Boursorama Banque est la première banque en ligne française, et ça n’est pas pour rien. Elle ambitionne d’atteindre les 3 millions de clients en 2021 et de grimper jusqu’à 4,5 millions en 2025. La filiale du groupe Société Générale ne cesse de développer de nouveaux outils (à l’instar de sa nouvelle marketplace) qui permettent d’offrir une expérience idéale pour ses clients.

Au delà de la qualité des interfaces et du confort de ses outils, Boursorama Banque est aussi une banque très complète. Elle saura vous accompagner sur tous les produits bancaires : épargne, crédits, bourse ou encore assurances, tout y est. Elle est aujourd’hui aussi complète qu’une banque de réseau traditionnelle – et elle est surtout moins chère. Une étude interne menée il y a quelques temps affirmait que 60% des clients n’avaient payé aucun frais.

Début décembre, Boursorama Banque a simplifié son offre pour une question de lisibilité. Elle a abandonné ses cartes Visa Classic et Visa Premier pour trois cartes bancaires maison : la Visa Welcome, la Visa Ultim et la Visa Ultim Metal. Vous pouvez découvrir toutes ces facettes dans notre avis sur Boursorama Banque.

Si la dernière offre des avantages inédits, les deux premières sont très similaires aux cartes traditionnelles de Visa. Ces dernières années, les banques ont eu tendance à abandonner les concepts de « Visa Classic » et « Visa Premier » au profit de leurs marques bien à elles. C’est le cas par exemple de Hello bank!, le n°1 de notre comparatif de banques en ligne, qui est passé sur les cartes Hello One et Hello Prime. De même chez Orange Bank, où la carte Visa Premier est remplacée par la Carte Premium.

Pour voir le Pink Week-end Boursorama, c’est ici :

