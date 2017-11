Le son du plaisir selon Pornhub

Quand les sextoys se transforment en instruments de musique pour procurer toute une gamme de plaisir, l’ambiance se réchauffe.

Pour fêter ses 10 ans d’existence, Pornhub lance nouvelle campagne de publicité pour parler de façon originale de sa nouvelle gamme de sextoys. Ces derniers ne sont désormais plus de simples bouts (excusez du terme) de plastique mais de véritables instruments de musique qui offrent toute une « gamme » de plaisirs.

La musique. Oui, la musique. Je le sais sera la clé. De l’amour…

Si Nicoletta affirmait que la musique était la clé de l’amour, Pornhub a décidé de le prouver en lançant sa première collection de sextoys. Et pour que le succès soit au rendez-vous, le site a diffusé une nouvelle vidéo non dénuée d’humour, une image que la plateforme a toujours essayé de mettre en avant. Elle a ainsi fait appel à l’agence Officer & Gentleman pour cette campagne intitulée « Sex Instrument » dans laquelle ses nouveaux produits sont mis en avant.

Dans un clip d’environ 170 secondes, un couple se met dans la peau de musiciens professionnels et joue avec les différents sextoys à disposition. Utilisés comme de véritables instruments de musique, ils créent alors un son capable de mener celui ou celle qui l’écoute directement au septième ciel. Cette scène, réservée toutefois à un publi averti et à pendre au 2nd degré, est rythmée par un morceau du groupe électro-pop Perlita.

Une campagne qui décomplexe le sujet et l’usage des sextoys

Tout en restant humble, ce site réservé aux internautes âgés de plus de 18 ans a créé cette vidéo publicitaire avec une idée très simple : promouvoir de façon élégante et originale un produit considéré comme sensible mais aussi expliquer que le porno n’est pas forcément un sujet sensible (sinon le site ne serait pas l’un des plus fréquentés au monde !).

Pour faire plaisir aux consommateurs, Pornhub propose de télécharger gratuitement la musique au cas où quelqu’un aurait envie de la diffuser en open space ou chez soi pour profiter d’un moment de plaisir (ou faire un remake de la vidéo).

En tout cas, les innovations liées aux plaisirs auditifs sont décidément à la mode !