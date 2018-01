Bon Plan : l’iPhone X 64 Go à 939€ au lieu de 1159€ (+48€ en bon d’achat) 🔥

L’un des smartphones les plus convoités du moment, l’iPhone X, bénéficie pendant quelques heures d’une énorme promotion chez Price Minister.

L’iPhone X 64 Go est aujourd’hui proposé à 939€ au lieu de 1159€ grâce au code OPEN30. En plus de cela, vous pouvez bénéficier de 48€ en bons d’achat sur vos prochains achats en devenant membre du PriceClub, ce qui est gratuit et sans engagement.

Si on calcule bien, cela met l’iPhone X 64 Go à 891 euros, soit une économie de 268 euros sur le prix neuf officiel Apple. Il s’agit du modèle gris sidéral.

Pour bénéficier de cette offre, mieux vaut ne pas perdre de temps car il n’y en n’aura probablement pas pour tout le monde.