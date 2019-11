Black Friday : le Fitbit Charge 3 est à prix cassé sur Amazon 🔥

Comme à chaque édition Black Friday, Fitbit fait partie des marques dont les produits bénéficient de belles réductions. C’est encore le cas cette année avec le tracker d’activité Charge 3 qui profite d’une remise de -30%. Dévoilé par le leader du quantified self en 2018, il est un produit idéal pour tous ceux qui veulent suivre leur activité physique.

À l’occasion du Black Friday, le Fitbit Charge 3 chute donc de 149,95 euros à 99,99 euros grâce à une remise de -30%. C’est donc l’occasion de se faire plaisir tout en économisant plusieurs dizaines d’euros sur ce bracelet connecté. Le Charge 3 est le dernier tracker connecté dévoilé par la marque américaine et il reste encore très populaire auprès de ses adeptes.

Quelles sont les fonctions du Fitbit Charge 3 ?

Encore aujourd’hui, le Fitbit Charge 3 est considéré comme la référence sur le marché, en partie parce qu’il reste accessible même sans la promotion en vigueur au Black Friday par rapport à d’autres modèles concurrents. Ce digne successeur du Charge 2 embarque plusieurs fonctionnalités liées au suivi d’activité. Avec celui-ci, vous pourrez suivre votre nombre de pas, vos distances parcourues, vos calories brulées ainsi que les minutes et les heures où vous avez été actif lors de votre journée. Au quotidien, vous retrouvez donc vos statistiques, mais aussi chaque semaine sous la forme d’un petit bilan résumé.

En plus du suivi d’activité, le Fitbit Charge 3 propose le suivi du sommeil et 15 sports au choix, ce qui vous permet de voir vos statistiques en temps réel. Vous avez aussi la possibilité de suivre votre fréquence cardiaque au repos et de profiter des notifications qui vous invite à bouger plus et à marcher. Le bracelet connecté en promotion pour le Black Friday est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur et se dote de sept jours d’autonomie.

Choisir le Fitbit Charge 3 au Black Friday

Le Fitbit Charge 3 a l’avantage de proposer un écran OLED, qui est d’ailleurs un peu plus grand que celui de son prédécesseur. Grâce à celui-ci, vous pouvez voir vos résultats directement sur le bracelet connecté. Le système est couplé avec une application très complète qui référencera toutes vos statistiques. L’application est logiquement disponible sur iOS et Android et rassemble aujourd’hui des millions d’adeptes à travers le monde. D’ailleurs, Fitbit apparaît clairement comme un des leaders du marché lorsqu’il s’agit de suivi de la santé.

Rappelons que le bracelet connecté de Fitbit se dote d’une autonomie de sept jours, là où celle du Fitbit Charge 2 était de cinq jours. Durant cette durée, il n’a donc absolument pas besoin d’être rechargé. Cette longue autonomie constitue aussi un des points forts de ce produit star du Black Friday, sachant que la majorité des autres bracelets se contentent d’une batterie qui tient une journée.

Ce Black Friday et les -30% de réduction sur le Fitbit Charge 3 sont donc l’occasion de vous vous faire plaisir ou de préparer en avance vos cadeaux de fêtes de fin d’année. Le tout en suivant votre activité physique et votre sommeil. Chez Amazon, vous avez jusqu’à 30 jours pour renvoyer le produit si jamais vous n’êtes pas satisfait.

