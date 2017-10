Pour les 150 ans de la Confédération canadienne, le pont Jacques-Cartier de Montréal s’illumine au rythme des tweets et de l’ambiance de la ville.

Pour fêter les 350 ans de Montréal et les 150 bougies de la confédération canadienne, le pont Jacques-Cartier, emblème de Montréal par son architecture et son histoire, brille de mille feux. Recouvert de milliers de lumières, tous les soirs ce pont connecté voit ses couleurs varier au rythme de la ville et des réseaux sociaux.

Montréal continue de briller après le coucher du soleil

Monument emblématique de Montréal, le pont s’illumine la nuit grâce aux idées lumineuses (vous l’avez ?) de Moment Factory pour offrir un spectacle assez impressionnant. La vitesse, la densité ainsi que l’intensité des points scintillant sur cette plateforme interactive varient en fonction des mentions (publications, like et partages) relatives à la ville de Montréal, sous le hashtag #illuminationMTL, sur Twitter. Plus ce terme est relayé sur le réseau social et plus le pont s’illumine.

Mais l’interaction avec les habitants de la ville ne s’arrête pas seulement aux réseaux sociaux. En effet, l’animation s’intensifie également selon le mouvement de cette ville très peuplée du Canada. Equipé de nombreux capteurs, le pont change de couleur en fonction du trafic des piétons, des cyclistes, des voitures et de la météo dans la cité montréalaise. Ainsi, chaque jour à la même heure, une courte animation de 8 minutes a lieu pour retranscrire l’ambiance de la ville : vert pour l’environnement, bleu pour le sport, jaune pour les affaires, rose pour les institutions, pourpres pour les arts et rouge pour la société civile.

Des lumières qui changent au rythme de la saison

Ce pont connecté est constitué de 365 couleurs. Pour marquer le passage du temps et grâce à sa programmation intelligente, sa couleur change chaque jour pendant toutes les saisons. En printemps, la plateforme devient verte. Pendant la période hivernale, elle se transforme en orange. L’automne, la couleur rouge prend place. Enfin, pour marquer la saison hivernale, ce pont se présentant comme un symbole vivant, unificateur et durable vire au bleu.