Bon Plan : forfait mobile illimité B&YOU à prix cassé pour Noël 🔥

Chez Bouygues Telecom, les forfaits mobiles B&YOU sont ceux sans engagement de durée. En plus de cela, la marque est reconnue pour proposer des offres à des prix réduits, ce qui est encore le cas pour cette offre Noël. Jusqu’au 5 janvier, le forfait 80 Go a droit à une très belle réduction :

Pour la période Noël, c’est donc la promotion choisie par B&YOU pour attirer de nouveaux clients, ou ceux qui se feront offrir un smartphone. Point important, le prix du forfait ne change pas au bout d’un an, comme ce peut être le cas chez certains concurrents.

Bouygues Telecom fait partie des références parmi les opérateurs en France, avec plus de 12 millions d’abonnés à un forfait mobile de la marque. Selon l’ARCEP, Bouygues Telecom propose le deuxième meilleur réseau de France, la couverture est donc excellente dans tout l’hexagone.

Pour la période de Noël, les opérateurs ont l’habitude de proposer des offres spéciales sur leurs forfaits mobiles. La promotion du jour sur le forfait B&YOU va vous permettre d’économiser plusieurs dizaines d’euros chaque année.

Cette offre à prix réduit jusqu’au 5 janvier inclut :

Les appels, SMS et MMS sont illimités et vous aurez 80 Go de data 14,99€ par mois. En plus de cela, vous avez droit à 15 Go de données en Europe et dans les DOM, et l’abonnement Spotify Premium vous est offert pendant 3 mois (valeur 29,97€). Le prix classique de ce forfait est de 17,99€.

Si vous avez besoin de plus d’un plus grand volume de données, les forfaits 100 Go et 130 Go (5G) bénéficient aussi de tarifs très attractifs.

