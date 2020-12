Avant Noël, la box internet fibre de SFR en promo à 15€ seulement

SFR vient de lancer une très belle offre promo, baptisée « Mon Noël Idéal », pour sa box internet. Son offre la plus populaire qui inclut la Fibre ainsi qu’un débit très rapide voit son tarif chuter à seulement 15€ par mois, dans une offre spéciale de ce mois de décembre. Si vous voulez profiter de la fin d’année pour faire le point sur vos équipements, c’est le moment idéal.

Cette offre spéciale est limitée dans le temps, et porte sur l’abonnement box fibre de SFR. Habituellement, cette offre est proposée à 38€ par mois, et cette baisse à 15€ par mois la première année est la bienvenue. Pour tout savoir sur les détails de cette offre sur la box internet SFR, c’est par ici que ça se passe :

Profiter de l’offre

Série limitée SFR Fibre : l’ultra haut débit

La box Série limitée SFR Fibre est donc proposée en réduction à 15€ par mois pendant un an, avec un engagement de douze mois.Après cette période, la fibre SFR repasse au tarif classique, à savoir 38€ par mois. Pour les amoureux de vitesse, elle propose un débit ascendant de 500 Mb/s et un débit montant de 500 Mb/s. Elle intègre aussi un catalogue de 160 chaînes, et les appels illimités vers les fixes en France.

Au niveau de l’offre TV, le décodeur de la SFR box 7 propose un flux en HD, un disque dur pour stocker vos enregistrements, et la commande à la voix. Petit bonus, un lecteur de carte SD est aussi disponible. Pour le stockage, SFR propose aussi 10 Go offerts sur le service cloud de la marque, vous pourrez ainsi retrouver vos contenus sur vos différents supports, parfait pour stocker vos photos comme Google Photos n’est plus gratuit.

Les frais de mise en service sont facturés 49€, et SFR vous offre jusqu’à 100€ pour couvrir les frais de résiliations de votre opérateur actuel. Si votre foyer n’est pas relié à la fibre SFR, l’offre est également disponible en ADSL.

La SFR Box 8, la plus haut de gamme

Pour cette offre de Noël sur la fibre, SFR laisse le choix entre ses deux derniers modèles, les box 7 et box 8. Si vous choisissez d’opter pour la SFR Box 8, le tarif mensuel passe à 25€ la première année. Cette box nouvelle génération embarque le WiFi 6, ce qui améliore à la fois la vitesse et la portée, ainsi que l’utilisation de plusieurs appareils sur la même connexion. Au niveau multimédia, c’est aussi une offre dernier cri, avec le support de la 4K HDR, et des technologies Dolby. La SFR Box 8 est aussi intelligente, avec l’intégration de l’assistant vocal Alexa.

Si vous optez pour la SFR Box 8, l’offre actuelle fait baisser son prix à 25€ par mois la première année, puis 40€ par mois. SFR ne s’arrête pas aux promotions sur les box, les services ont aussi droit à des réductions. On peut notamment citer les abonnements moins chers à Netflix ou RMC Sport.

Cette vente flash sur les Box internet fibre de SFR se terminent dans les prochains jours. Pour souscrire et profiter du tarif de 15€ par mois, il suffit de tester votre éligibilité sur le site web SFR. Si vous êtes engagé auprès d’un autre opérateur, SFR s’occupe de la résiliation, et vous offre jusqu’à 100€ sur vos frais chez votre ancien opérateur. Pour tester votre éligibilité, c’est par ici :

Profiter de l’offre

En temps normal, la box Internet de SFR revient à 38€ par mois. Sur la première année, vous profitez donc d’une économie totale de 276€, une très belle réduction.

SFR couvre plus de 11 millions de foyers avec la Fibre

En faisant le test d’éligibilité sur le site de SFR, vous saurez immédiatement si votre foyer est relié à la fibre de l’opérateur. Ce dernier annonce sur son site officiel couvrir plus de 11 millions de foyers en fibre, le reste étant desservi par l’ADSL. Sur la SFR Box 8, le débit fibre passe même à 1 Gb/s, de quoi largement profiter de contenus en 4K sur votre téléviseur, ou des services de Cloud Gaming.

Alors que de plus en plus de villes sont couvertes par la fibre, si ce n’est pas le cas de votre foyer, on vous rappelle que cette offre porte aussi sur la version ADSL de la box internet SFR.