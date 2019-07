Prime Day Amazon : les deals flash jusqu’à -80% pour ce lundi 🔴

On l’attendait depuis le dĂ©but des soldes, il est arrivĂ© : le Prime Day Amazon a rĂ©vĂ©lĂ© ce lundi matin des milliers d’offres flash encore plus gĂ©nĂ©reuses sur les plus grandes marques du monde. Les promotions sont courtes et limitĂ©es par le stock, il faut savoir saisir vite les opportunitĂ©s de cette journĂ©e exceptionnelle. Seuls les clients Prime sont Ă©ligibles aux offres, mais une offre sans engagement et gratuite 30 jours y donne accès ici :

Pour la journĂ©e de son anniversaire, Amazon cĂ©lèbre avec ses clients Prime en leur offrant des offres similaires Ă celles que l’on retrouve pendant le Black Friday. La seule diffĂ©rence est qu’on est en plein milieu de l’Ă©tĂ©, mais sinon le reste est le mĂŞme pour ce Prime Day : ce sont des produits populaires qui sont en promotion, et les remises sont Ă couper le souffle. Il faut se dĂ©pĂŞcher, car chaque offre peut disparaitre d’une minute Ă l’autre, et toutes les heures, de nouvelles apparaissent.

Prime Day 2019 : offres flash en direct

Dernière mise à jour : lundi 15 juillet 14h25

Le Prime Day Amazon, une occasion unique Ă saisir

Il y a quelques annĂ©es, Amazon a inaugurĂ© le Prime Day, une journĂ©e avec des milliers d’offres flash qui tombait le jour de l’anniversaire de sa crĂ©ation. Face au grand succès de celui-ci, le gĂ©ant du e-commerce amĂ©ricain a dĂ©cidĂ© de l’Ă©largir progressivement et il s’Ă©tale dĂ©sormais sur deux jours. Difficile de suivre tant il y a de promotions : toutes les heures, de nouvelles offres sont publiĂ©es – tandis que les ruptures de stock foisonnent dĂ©jĂ partout.

Chaque annĂ©e, le Prime Day Amazon gagne en importance – et aujourd’hui le marchand est imitĂ© par de nombreux concurrents qui essaient de surfer sur le phĂ©nomène pour organiser des ventes flash. Selon Salesforce, le Prime Day en 2019 devrait encore croĂ®tre de 51%, bien qu’il avait cru de 60% l’an dernier. Fnac, Cdiscount ou Darty mènent aussi quelques actions, mais elles sont plus timides que celles d’Amazon qui a vraiment fait du Prime Day son Ă©vĂ©nement fort de l’annĂ©e.

Alors que les soldes d’Ă©tĂ© commencent un peu Ă s’essouffler depuis quelques jours, ce Prime Day Amazon relance la machine : les offres sont bien meilleures que lors des premiers jours des soldes, et le cyber-marchand ne fait pas dans la demie mesure. Les derniers iPhone, MacBook, PS4, Xbox, Galaxy S10 et autres produits Huawei voient leur prix chuter drastiquement, parfois jusqu’Ă -70%. Encore une fois, ces stocks sont limitĂ©s donc il ne faut pas s’attendre Ă les voir longtemps.

Voilà le lien pour accéder aux offres Prime Day :

Amazon, plateforme e-commerce de référence

En l’espace de quelques annĂ©es, Amazon s’est imposĂ© un peu partout dans le monde comme la plateforme marchande de rĂ©fĂ©rence. Entre ses produits et la marketplace, le gĂ©ant du e-commerce est parvenu Ă s’installer dans les habitudes des consommateurs. Les opĂ©rations comme le Prime Day Amazon contribuent forcĂ©ment Ă sa popularitĂ©, et les bons plans que l’on voit aujourd’hui sont incroyables.

Mais encore une fois, le Prime Day Amazon est destiné uniquement aux clients Prime. Dans le monde, la plateforme aurait déjà plus de 100 millions de clients Prime, et cette opération Prime Day devrait encore soutenir la croissance de ce programme. Pendant les 30 premiers jours, il est gratuit et sans engagement, ce qui permet de le tester entièrement sans risque.

Au delĂ des 30 premiers jours, le prix de l’abonnement Prime passe Ă 49€ par an. Mais encore une fois, c’est dĂ©risoire par rapport aux Ă©conomies qui peuvent ĂŞtre faites : le client bĂ©nĂ©ficie de la livraison express gratuite, d’un accès Ă Prime Music (un Spotify limitĂ©) ou encore de deals flash rĂ©servĂ©s comme ceux du Prime Day Amazon. Les Ă©conomies sont donc gigantesques, mĂŞmes si vous n’achetez pas grand chose sur Amazon.

Entre le Prime Day et les autres opĂ©rations qu’il met en avant, Amazon a conquis le grand public. Il faut dire que la plateforme propose des produits très variĂ©s qui vont au delĂ du cadre de l’Ă©lectronique et l’Ă©lectromĂ©nager que l’on retrouve chez des acteurs traditionnels comme Fnac ou Boulanger. Amazon couvre aussi bien ces deux thĂ©matiques que le bricolage, la mode ou encore la cuisine. Au total, il aurait gĂ©nĂ©rĂ© 6,6 milliards d’euros de revenus sur le marchĂ© français en 2018.

Comment dénicher les offres du Prime Day ?

Le principe du Prime Day est le suivant : toutes les heures, Amazon renouvèle ses offres flash et donc on en retrouve toutes les heures de nouvelles. C’est pour cette raison qu’il faut rester connectĂ© tout au long de la journĂ©e sur la plateforme marchande pour voir de nouveaux deals arriver. Attention, lorsqu’un deal pour le Prime Day Amazon est en ligne, il faut saisir vite sa chance car il peut expirer – et ne plus jamais revenir d’ici Ă la fin de l’opĂ©ration.

Avec le Prime Day, Amazon crĂ©Ă© un rĂ©el engouement supplĂ©mentaire qui force les clients Ă chercher tout au long de la journĂ©e les meilleures offres en cours. Pour vous faciliter le travail, notre liste de bons plans Ă jour sur cette page vous donne les principales bonnes affaires Ă saisir. Mais en allant sur la plateforme et en cherchant par vous-mĂŞme, vous verrez qu’il y a des milliers d’offres flash Ă saisir.

Dans tous les cas, le Prime Day Amazon vous laisse toujours les mĂŞmes droits : vous avez donc la possibilitĂ© de renvoyer votre achat, mĂŞme si vous l’avez fait en rĂ©duction, dans une pĂ©riode de 30 jours. Le cyber-marchand s’organise alors pour vous proposer un retour gratuit de manière très simple, et il vous rembourse au plus vite dès lors qu’il a rĂ©ceptionnĂ© le colis.

Pour accéder aux offres Amazon Prime Day :

