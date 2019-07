Bon Plan objets connectés : jusqu’à -33% sur Fitbit, Withings à -49% pour Prime Day 🔥

La gamme de capteurs d’activités Fitbit comprend deux modèles stars : le bracelet connecté Fitbit Charge 3, et la montre connectée Fitbit Versa. Cette dernière est considérée par beaucoup comme le meilleur produit jamais créé par la société, et elle a relancé à elle seule les ventes de Fitbit. Pendant Prime Day, la Fitbit Versa est proposée à 149€ au lieu de 199€ soit 25% de remise. Le modèle plus abordable, la Fitbit Versa Lite est quant à elle en promotion à 119€ au lieu de 159€ avec le même pourcentage de remise.

Le bracelet connecté Fitbit Charge 3 à -33% pour Prime Day

Autre produit majeur de la marque, le bracelet Fitbit Charge 3 qui voit son prix chuter de 33% pendant Prime Day à 99€ au lieu de 149€. Une large sélection de modèles et de coloris sont disponibles, certaines versions avec des bracelets plus chers sont aussi en promotion à 119€ au lieu de 169€.

La grande force de Fitbit repose sur la qualité des données trackées, allant des pas, au rythme cardiaque en passant par le sommeil et les activités physiques. Les deux modèles proposent les notifications sur la montre/bracelet et la Fitbit Versa est un modèle plus avancé grâce à ses applications. L’application mobile Fitbit est aussi reconnu pour sa qualité, et sa possibilité d’intégration avec un large panel de services compatibles.

Fitbit a fait un gros effort pour le design de ces deux versions, et ils peuvent vous accompagner au quotidien. La Fitbit Versa est très fine, et propose une apparence qui rappelle l’Apple Watch. Elle convient autant aux femmes qu’aux hommes, qu’ils soient sportifs ou lifestyle.

Voir les offres Fitbit

Withings veut aussi profiter du Prime Day

Le concurrent français de Fitbit, Withings, profite du Prime Day pour mettre en promotion ces modèles stars. La différence d’approche est notable, les montres connectées Withings ayant une apparence beaucoup moins tech, et un design encore plus soigné.

La Withings Steel HR, déclinée en plusieurs coloris est disponible jusqu’à -49% pendant Prime Day. Le modèle classique en argent tombant à 97€ au lieu de 189€. Pensez bien à vérifier tous les coloris pour voir les prix, mais tous les modèles de Withings Steel sont en promotion aujourd’hui (de -30% à -49%).

Si vous cherchez un moyen moins cher pour capter votre activité physique Withings met aussi en vente flash sa montre Withings Move, qui tombe à 48€ au lieu de 69€. Plus « pop » dans l’esprit, cette montre entrée de gamme Withings est parfaite pour débuter.

Voir les offres Withings

Comme pour les autres offres Prime Day, certaines réductions ne sont disponibles qu’aux client du programme de fidélité Amazon. Si vous ne l’êtes pas pas de panique, Amazon propose 30 jours d’essai gratuit. Alors vous choisissez Fitbit ou Withings pour ce Prime Day ? Donnez-nous votre avis en commentaire.