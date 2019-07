Bon Plan : Philips Hue à prix cassés (jusqu’à -53%) pour Prime Day 🔥

Les ampoules Philips Hue sont unanimement reconnues pour leur qualité. Leur principal défaut est qu’elles sont assez chères. C’est pourquoi il est préférable d’attendre des événements comme les soldes ou un Prime Day Amazon pour les acheter. Ça tombe bien, c’est jour de vente flash sur Amazon, et on voit de très belles offres comme c’est le cas pour la gamme d’ampoules et luminaires Philips Hue. Pour ne surtout pas les rater, il faut aller très vite, c’est le genre de produit qui reste généralement en ligne maximum quelques heures pendant les soldes.

Voici les meilleures offres sur Philips Hue Prime Day :

Pour voir l’intégralité des offres Philips Hue au Prime Day, c’est ici :

Acheter des Philips Hue pour Prime Day, le moment idéal

Les ampoules Philips Hue ne sont pas comme les autres. En effet, ce sont des ampoules connectées et elles peuvent être contrôlées par différents moyens : au delà de l’interrupteur classique, il est possible de les allumer et éteindre depuis une télécommande, depuis un smartphone (via une application mobile), depuis un ordinateur ou même grâce à la voix (Siri, Google Assistant ou même Alexa). Ce sont ces ampoules Philips Hue qui sont en promotion pendant ce Prime Day sur Amazon. Elles peuvent également être intégrées dans des scénarios domotique.

En plus de ça, l’avantage des ampoules Philips Hue est que l’on peut varier l’intensité lumineuse de chacune, de façon très simple. Pour les ampoules colorées, il est aussi possible de varier leur couleur dans une palette de plus de 16 millions de coloris disponibles et de créer des scénarios où les ampoules s’adaptent les unes aux autres. En soit l’installation et l’utilisation de ces ampoules intelligentes est vraiment très simple – et c’est pour cette raison qu’elles figurent dans les meilleures ventes d’objets connectés, et dans la domotique sur Amazon. Pour ce Prime Day, les Philips Hue sont en réduction aux côtés d’autres produits très populaires pour la maison connectée. Parmi les scènes possible, vous pouvez programmer un allumage automatique grâce à un détecteur de mouvement Philips Hue ou en fonction des heures par exemple.

Amazon casse le prix des ampoules Hue

Alors que certains objets connectés sont vraiment très techniques, les ampoules Philips Hue que l’on voit en réduction au Prime Day actuellement sont vraiment accessibles à tous, quel que soit votre niveau de technicité. C’est aussi pour cette raison qu’elles peuvent figurer dans les tops des ventes des soldes et du Prime Day sur une plateforme comme Amazon, en plus de la raison principale : leur réduction à 50%.

Pour se mettre aux ampoules Philips, il faudra tout d’abord s’équiper d’un pont et donc d’un pack (moins cher) : les ampoules seules ne vous seront pas d’une grande utilité si vous n’avez pas auparavant acheté un « pont de connexion » (que l’on retrouve dans ce fameux kit de démarrage). C’est lui qui permet de créer un lien entre le langage domotique de l’ampoule et le Wi-Fi. Et c’est ainsi que vous pouvez contrôler votre ampoule Philips Hue achetée lors du Prime Day Amazon en soldes via tout objet connecté au Wi-Fi (smartphone, ordinateur, assistant vocal etc.).

Pour ce qui est de l’installation de ces ampoules Philips, en deux minutes c’est fait. Tout se fait vraiment simplement, il suffit de connecter son pont à internet, et de relier ses ampoules à ce même pont. Dans un kit de démarrage, vous avez 2 ou 3 ampoules Philips Hue. Toutefois, vous pouvez en rajouter davantage (en les achetant individuellement ensuite, sans le kit) à votre installation selon vos besoins. Pour ce Prime Day, Amazon vend aussi des ampoules Philips Hue à l’unité, ce qui permet d’étoffer une installation existante, tout en gardant un budget cohérent.

Quelle ampoule Philips Hue choisir en soldes ?

Que ce soit pour les ampoules Philips Hue qui sont en soldes pour le Prime Day Amazon, ou pour toute autre ampoule que vous achèteriez, il y a toujours une règle à respecter : il faut regarder quel est le culot de votre ampoule, et choisir ensuite le bon modèle : E14, E27, GU10. Philips offre également toute une série de luminaires très populaires à l’instar de son Lightstrip, ses Hue Go ou encore son installation Hue Play, qui permet de rendre votre TV ou PC Ambilight. En tout cas vous avez le choix, Amazon propose des dizaines de références en promotions aujourd’hui et demain.

Le seul point qui distingue les Philips Hue des ampoules classiques est la couleur – que ce soit pendant le Prime Day ou non : il faut donc bien faire attention à si vous choisissez une ampoule White Color (blanche), ou si vous partez sur une ampoule en couleur (Color). Cela se décline évidemment pour les ampoules individuelles, mais aussi pour les kits de démarrage ainsi que pour les différents culots. Il faut donc faire très attention pendant les soldes à trouver la bonne Philips Hue.