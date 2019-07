Prime Day 16 juillet : Samsung, Huawei, Apple à -500€ sur Amazon 🔥

Pour ce mardi 16 juillet date de Prime Day Amazon, les marques comme Samsung, Huawei, Apple ou encore Philips ont créé un véritable buzz avec des promotions que l’on n’avait encore jamais vu jusqu’à présent. Alors qu’elles sont résolument haut de gamme, les réductions que l’on peut encore voir sur leurs produits phares grimpent jusqu’à -50%. Parfois, cela représente plusieurs centaines d’euros. Voici celles où vous pouvez économiser 500€ sur un appareil électronique.

Pour ce Prime Day Amazon, le principal inconvénient quand on regarde les beaux produits de marques comme Samsung, Huawei ou Apple, c’est que le nombre d’exemplaires qui sont en promotion est assez limité. Cela force à être très réactif lorsqu’un produit nous plait – et c’est d’autant plus le cas qu’on se rapproche de la fin de l’opération, ce soir à minuit. C’est donc l’heure ou jamais de profiter des meilleurs deals en cours pour cet après-midi avant qu’ils n’expirent ce soir.

Prime Day 2019 : offres flash en direct

Dernière mise à jour : mardi 16 juillet, 14h50

Jusqu’à 1000€ de remise sur Microsoft

Sur les derniers smartphones Apple comme l’iPhone XR ou l’iPhone 8, ce sont plusieurs centaines d’euros d’économies qui sont réalisables seulement en étant un client Prime. Il faut savoir que le Amazon Prime Day est uniquement destiné aux membres Prime (qui sont quand même 100 millions à travers le monde), et qu’il faut donc au moins détenir un compte avec une offre d’essai qui dure 30 jours pour profiter de ces bons plans exclusifs sur Samsung, Huawei et Apple.

Comme vous pouvez le voir avec les réductions du Prime Day Amazon ci-dessus, même si vous optez pour l’abonnement payant à 49€ par an, ce dernier est très vite remboursé. Au delà du fait que vous puissiez accéder à ces offres flash privées, l’abonnement permet aussi d’avoir la livraison gratuite ou encore Prime Music. C’est donc un excellent package global qui vous sera utile, même si vous n’achetez pas très régulièrement sur le site marchand américain.

Parmi les coups de coeur de la rédaction, on peut citer notamment le dernier P30 Pro de Huawei (qui est à -25%) ou encore le Mate 20 Pro de la même marque qui voit son prix chuter de 50% pour le Amazon Prime Day. On voit du côté de chez Microsoft l’excellente Surface Pro Core qui chute de plus de 1000€ (49% de réduction) pour atteindre les 1093€ : pour ceux qui veulent une tablette ordinateur, c’est maintenant qu’il faut foncer.

Nos offres préférées pour cet Amazon Prime Day

Autre produit de qualité en promotion pour cet Amazon Prime Day, on peut citer la dernière génération de smartphones Samsung : le Galaxy S10, S10+ et S10e ont tous entre 20 et 30% de réduction. Si hier, il y avait même 40% de forte réduction sur le Galaxy S10e, l’offre a expiré et il faut désormais se contenter d’un pourcentage légèrement plus restreint sur Amazon.

Dans tous les cas, ces offres sont très généreuses sur tous les Samsung, Huawei, Apple et consorts, et il ne faut pas rater le Prime Day Amazon pour profiter de tout cela. Si vous avez finalement changé d’avis après la commande, Amazon est aussi le marchand en ligne qui propose le plus long délai pour renvoyer son colis : 30 jours. Vous avez donc tout le temps pour faire une demande de remboursement, en veillant bien sûr à ce que le produit retourné soit neuf.

