PS5 : les précommandes ré-ouvertes sur Fnac et Cdiscount (8h20) 🔥

Ce vendredi matin, c’est le début des French Days. Au même instant, Cdiscount et Fnac annoncent qu’une nouvelle série de… PS5 serait disponible à la précommande dans la matinée. La fameuse console de jeux vidéo avait été prise d’assaut dès sa sortie, il y a 10 jours. Depuis, plus aucun stock n’était disponible. Via leurs réseaux sociaux, les marchands français ont pris un réassort avec quelques rares exemplaires disponibles.

Cdiscount a confirmé que l’ouverture des précommandes de la PlayStation 5 aurait lieu dans la matinée, sans donner d’heure précise. Il parait évident qu’il en sera de même pour Fnac. Selon toute vraisemblance, les quantités de ces marchands ne seront clairement pas suffisantes : il y aura une nouvelle rupture très rapide après la sortie. Si vous voulez garantir votre console avant les fêtes de Noël, il faudra être vif.

Si la PS5 est la plus populaire des deux consoles depuis l’ouverture des précommandes, la version Digital Edition a aussi été prise d’assaut. Elles ont eu besoin que de quelques minutes pour arriver au bout du stock.

La PS5 livrée au mois de novembre

Dans tous les cas, il faudra être très rapide pour passer une précommande de PS5. En effet, Cdiscount nous a confié qu’il y en aurait maximum « pour 10 minutes ». Il ne faut donc pas perdre de temps lorsque la console de jeux vidéo semble disponible. Si tel est le cas, il faut bondir sur l’occasion et valider au plus vite sa commande. Pour rappel, ce nouveau stock permettra d’avoir une livraison dès le mois de novembre.

En France, les premiers qui auront fait une précommande de la PS5 seront livrés à partir du 19 novembre. Dans les pays anglo-saxons (hors Royaume-Uni), le Day One sera le 12 novembre. Cela dit, les ruptures de la PlayStation 5 sont mondiales, tout le monde lutte à trouver du stock. Cette annonce de Cdiscount et de Fnac est donc opportune et il faut la prendre très au sérieux. Ils ont beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux sur ce réapprovisionnement.

Pour les French Days, Cdiscount a mis en place un certain nombre de codes promos. Cela dit, le marchand a confirmé qu’ils ne pourraient pas être utilisés pour une précommande de PS5. C’est le seul produit du catalogue qui ne sera pas éligible. Il faudra donc régler le prix conseillé par la firme Sony pour les PlayStation 5 classique et la PlayStation 5 Digital Edition.

Si Amazon n’a pas communiqué sur un nouveau stock de précommande de PS5, il ne serait pas surprenant de le revoir revenir dans l’arène. En effet, le marchand américain, qui est le premier marchand en France, pourrait aussi s’inviter dans cette bataille. Dans tous les cas, il n’y en aura pas pour tout le monde, mieux vaut donc se dépêcher au maximum. Si vous en voulez absolument une, il faudra surveiller tous les sites au même instant.

« 10 minutes de précommande maximum »

Mercredi dernier, Sony dévoilait les derniers détails de sa nouvelle console de jeux. On découvrait ainsi le prix ainsi que la date de sortie de la PS5. Pour acheter la PS5, il faut être patient. En effet, les quelques milliers de consoles qui ont été mises sur le marché dès l’annonce officielle sont parties en quelques minutes. Même la société Sony a du s’excuser pour le chaos qu’il a créé lors des précommandes.

La réalité, c’est que plus aucun marchand ne permet de précommander une PS5 en France. Plus personne sauf Cdiscount, qui vient d’annoncer ce matin un nouveau stock de la célèbre console PlayStation. Cela dit, le marchand français a confié qu’il y en aurait « maximum pour 10 minutes » et qu’il fallait donc se ruer sur la commande. Le site marchand a donc réussi à négocier quelques exemplaires, mais pas beaucoup non plus.

Pour rappel, il avait même pas fallu 15 minutes pour que le site français d’Amazon soit en rupture de stock de PS5. Si la version standard se vend très bien, la PS5 Digital Edition est également arrivée au bout du stock. Outre la différence de tarif (499,99€ vs 399,99€), la seule différence entre les deux consoles est le lecteur de Blu-Ray 4K. La version digital en fait abstraction, mais cela ne lui empêche pas d’avoir la même puissance que la PS5 normale.

