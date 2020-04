Quel est le meilleur smartphone à moins de 800 euros en 2020 ?

Depuis une dizaine d’années, le smartphone est devenu le produit tech le plus plébiscité par les consommateurs. Si Apple, Samsung et Huawei dominent le segment premium, de nouveaux acteurs viennent bousculer le marché avec des modèles plus abordables, mais tout aussi séduisants.

En 2020, pour s’offrir un modèle dernier cri, il faut débourser plus de 1000 euros. Ce budget conséquent n’est pas à la portée de toutes les bourses. Certains concurrents (notamment des constructeurs chinois) l’ont bien compris et proposent depuis quelques années des modèles tout aussi séduisants à des prix plus contenus autour des 800€. Et ça marche !

Bousculés par ces challengers, les géants déclinent donc leurs modèles haut de gamme dans des versions plus abordables. Pour cela, ils sacrifient quelques technologies que la plupart des consommateurs considèrent comme gadget.

Résultat : l’offre de smartphones à moins de 800 euros n’a jamais été aussi riche. Certes, un smartphone à ce prix reste réservé à un public aux finances confortables. Mais en considérant que ces modèles resteront performants dans le temps, ils peuvent représenter un investissement gagnant.

Pour y voir plus clair dans cette offre pléthorique, nous vous avons préparé un petit guide des meilleurs smartphones à moins de 800 euros. Bien entendu, tous les modèles présentés ont été testés par la rédaction.

iPhone 11 : le meilleur d’Apple à moins de 1000 euros

Difficile de passer à côté de l’iPhone 11. Lancé aux côtés de l’iPhone 11 Pro, ce modèle plus abordable n’en reste pas moins séduisant. Apple a eu la bonne idée de ne sacrifier que quelques éléments pour réduire les coûts et donc le prix final. L’iPhone 11 n’intègre que deux capteurs photo (un de moins que la version Pro), mais reste assez efficace pour contenter la majorité des utilisateurs.

Seul l’écran LCD de 6,1 pouces avec définition HD (1792 x 828 pixels) en lieu et place de la dalle OLED Full HD marque une vraie différence. Si Apple livre un écran de qualité, il reste en retrait par rapport aux modèles concurrents équipés de dalles AMOLED.

Pour le reste, l’iPhone 11 intègre tout ce qu’Apple sait faire de mieux. Puce A13 Bionic, 4 Go de RAM, WiFi 6, Bluetooth 5.0, batterie de 3110 mAh. Notons d’ailleurs que le géant californien propose enfin une autonomie digne de ce nom, un vrai bon en avant.

Enfin, le suivi exemplaire des mises à jour d’iOS assure une durée de vie confortable à l’iPhone 11. Un atout que la plupart des concurrents ne peuvent pas mettre en avant.

Lancé à 809 euros, l’iPhone 11 est disponible à moins de 800 euros à l’heure où nous écrivons ces lignes.

iPhone XR : une excellente alternative

Lancé un an plus tôt, l’iPhone XR se présente comme une excellente alternative à l’iPhone 11. Présenté aux côtés de l’iPhone XS/XS Max, il est toujours disponible au catalogue d’Apple pour un prix de 709 euros. Néanmoins, il est régulièrement proposé sous la barre des 700 euros chez la plupart des distributeurs et même sous les 600 euros en reconditionnement.

L’iPhone XR incarne donc le milieu de gamme d’Apple. Vous devrez donc accepter de faire quelques concessions. A commencer par la photo, puisqu’il n’embarque qu’un seul capteur photo. Néanmoins, les ingénieurs ont réussi à optimiser le logiciel pour obtenir des clichés de qualité.

Si l’autonomie se révèle moyenne, les performances restent très bonnes en 2020 grâce à une puce A12 Bionic en avance sur la concurrence à sa sortie. Comme l’iPhone 11, le Xr jouit d’un suivi des mises à jour exemplaire ce qui lui assure une durée de vie encore confortable.

Google Pixel 4 / 4 XL : rois de la photo

Si pour vous la photo est le critère principal lors de l’achat d’un smartphone, le Pixel 4 (ou sa version XL) est sans doute le meilleur choix possible. Google s’est illustré par la puissance de ses algorithmes de traitement. Ainsi, avec deux capteurs « seulement », le Pixel 4 capture des clichés de grande qualité, y compris en basse lumière. En l’absence d’ultra grand-angle on pourra toutefois lui reprocher son manque de polyvalence.

Sa puce Snapdragon 855, ses 6 Go de RAM et sa puce graphique Adreno 640 assurent d’excellentes performances. Son écran OLED, lui, figure sans doute parmi les plus réussis du marché. La nouvelle technologie Motion Sense permet une reconnaissance faciale rapide et sécurisée, à l’image de Face ID chez Apple. Google a ajouté quelques fonctions de contrôle par les mouvements, à la fois intéressantes et frustrantes. On aurait aimé davantage de possibilités.

L’autonomie reste le plus gros point faible du Pixel 4 (la version XL s’en tire mieux) qui devra passer par la case recharge en toute fin d’après-midi. Un vrai point faible par rapport aux modèles concurrents qui dépassent tous la journée d’utilisation.

Proposé à 769 euros à son lancement, le Pixel 4 est disponible pour moins de 600 euros à l’heure où nous écrivons ces lignes. Un tarif très intéressant au regard des technologies embarquées et de ses talents de photographe. D’autant que, comme les derniers iPhone, les Pixel jouissent d’un excellent suivi des mises à jour.

Huawei P30 Pro : l’autre c’est lui

Lancé début 2019, le P30 Pro reste un excellent smartphone haut de gamme un an plus tard. Outre son design premium, il brille par ses excellentes performances, son autonomie de près de deux jours et son écran de grande qualité.

Mais le P30 Pro s’illustre surtout en photo. En 2019, Huawei inaugurait un module encore jamais vu sur le marché avec un objectif périscopique capable de zoomer jusqu’à x5 (optique), x10 (hybride) et x50 (numérique). Par ailleurs, les clichés brillent par leur excellent piqué, leur colorimétrie aux teintes Leica et de très bons contrastes. En basse lumière, le P30 Pro se montre aussi particulièrement efficace. L’avance prise par Huawei était telle qu’un an plus tard le P30 Pro figure toujours parmi les photophones les plus séduisants.

Surtout, le P30 Pro embarque toujours les services Google ainsi que le Play Store. Un avantage non négligeable par rapport aux modèles plus récents (Mate 30 Pro ou P40 Pro) qui doivent (à cause de l’embargo américain) s’adapter avec les services Huawei et l’AppGallery encore pauvre en applications populaires.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le P30 Pro est proposé aux alentours de 600 euros, un tarif ultra-compétitif pour un smartphone de cette envergure.

OnePlus 7T Pro : le meilleur de la marque qui monte

Fin 2019, OnePlus lançait deux nouveaux smartphones, les OnePlus 7T et 7T Pro. Malgré leurs différences, tous deux méritent leur place dans ce guide. Le 7T Pro incarne tout ce que la marque sait faire de mieux. Plutôt massif, sa face avant laisse toute la place au sublime écran Fluid Amoled de 6,67 pouces avec une définition de 3100 x 1440 pixels. Surtout, la dalle affiche un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un excellent point pour un modèle à ce prix.

Pour camoufler son capteur frontal, OnePlus opte pour un module rétractable positionné à gauche de la bordure supérieure. Bien évidemment, le constructeur reste fidèle et fournit un smartphone ultra puissant (Snapdragon 855+, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. La batterie de 4085 mAh fournit une autonomie d’une journée et demie. C’est un peu moins que les précédents modèles, mais cela reste confortable.

Côté photo, OnePlus poursuit ses efforts et mise sur un triple capteur de 48 + 8 +16 mégapixels. Si la qualité s’améliore par rapport aux modèles précédents, elle reste en deçà des références du marché. On choisira donc le 7T Pro avant tout pour son équilibre et son excellent rapport techno-prix.

Malgré ses nombreux atouts, on déplore l’absence de recharge sans fil, même si le système de recharge rapide Warp Charge 30 se montre particulièrement efficace. Pour le prix (plus de 700 euros à sa sortie) on aurait aimé avoir les deux. On lui pardonne davantage ses faiblesses début 2020 puisqu’il coûte moins de 600 euros.

OnePlus 7T : le bon équilibre

Si le 7T Pro ne vous séduit pas, le 7T devrait vous taper dans l’oeil. Plus compact, il embarque lui aussi les meilleures technologies de la marque. Écran OLED plat de 6,55 pouces avec définition Full HD, processeur Snapdragon 855+, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, sa fiche technique ne manque pas d’atouts.

Plus endurant que son grand frère, il se distingue surtout par son design. Le module photo circulaire lui confère une certaine originalité. Certains adorent, d’autres détestent. Nous faisons partie des adeptes.

Côté photo, le 7T dispose d’un module moins musclé, mais reste tout à fait correct pour la plupart des utilisateurs. OnePlus ne joue pas la course au meilleur photophone avec ce modèle et l’assume complètement. Avec le 7T, le constructeur joue la carte de l’équilibre et c’est une réussite.

Comme le 7T Pro, le 7T tourne sous Oxygen OS, le logiciel développé par la marque. Nous ne le répéterons jamais assez : Oxygen OS est sans doute la meilleure version d’Android à l’heure actuelle (avec One UI de Samsung, dans un autre style). Simple, fluide et efficace il brille par sa légèreté et ses fonctionnalités bien pensées. OnePlus est également réputé pour son sérieux dans le suivi des mises à jour.

Proposé aux alentours de 550 euros, le OnePlus 7T figure parmi les meilleures smartphone à moins de 800€ de notre sélection. Une alternative aux très haut de gamme à considérer sérieusement.

Sony Xperia 5 : la vie en 21:9

Autrefois géant des smartphones, Sony a perdu de sa superbe face à une concurrence de plus en plus féroce. Pourtant, le japonais continue de se distinguer en proposant des modèles bien différents de ses rivaux. Le Xperia 5 s’inscrit dans cette stratégie de différenciation avec brio.

Successeur du Xperia 1, il se distingue avant tout par son format 21:9 tout en verticalité. Plus facile à utiliser à une main, il saura aussi séduire les amateurs de multimédia. Bien que son écran OLED de 6,1 pouces Full HD ne soit pas parfait (tire un peu vers le bleu) il reste très bon et couvre plus de 90% du spectre DCI-P3. Idéal pour regarder ses séries et films ou pour jouer.

Sous le capot, le Xperia 5 renferme suffisamment de puissance pour répondre aux utilisateurs les plus exigeants. Merci au processeur Snapdragon 855, aux 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. En revanche, son autonomie se révèle un peu juste par rapport à la concurrence. Comptez une journée, pas plus.

Enfin, le triple capteur photo de 12 +12 + 12 mégapixels se montre efficace sans atteindre le niveau d’excellence des meilleurs smartphones du marché. Mais Sony s’améliore d’année en année.

Proposé à moins de 600 euros, le Sony Xperia 5 saura séduire les utilisateurs en recherche d’un modèle complet, original et compact. Cerise sur la gâteau : il embarque une version presque pure d’Android, un atout certain pour le suivi des mises à jour.

Samsung Galaxy Note 10+ : le plus stylet

Nous aurions pu intégrer le Galaxy S20 dans ce top, mais il coûte 100 euros de trop pour le moment. D’ici mai 2020, le nouveau haut de gamme de Samsung devrait tenir une place méritée dans ce guide. En attendant, nos yeux se tournent vers le Galaxy Note 10+, lancé en septembre 2019.

Avec la gamme Note, Samsung propose une expérience unique puisqu’il est le seul constructeur à proposer un smartphone équipé d’un stylet. À ce titre, il ne souffre d’aucune véritable concurrence. Chaque année, le coréen améliore la technologie embarquée par ce petit accessoire. Le S-Pen du Note 10+ n’y échappe pas et permet de multiplier les usages comme le contrôle à distance.

Au-delà de ce petit accessoire, le Note 10+ brille par sa polyvalence et ses finitions très haut de gamme. Rares sont les constructeurs à pouvoir se vanter de livrer de tels bijoux de technologie. Mention spéciale pour l’écran AMOLED que Samsung maîtrise à la perfection.

Performant, endurant, particulièrement intuitif grâce à One UI, le Note 10+ se montre aussi efficace en photo. Sans atteindre le niveau de Google ou Huawei, le coréen rend une copie très propre et propose un module photo polyvalent.

Nous ne voyons pas vraiment ce que l’on pourrait reprocher au Note 10+. Certains regretteront son format un peu trop massif. Samsung y a pensé et a décliné pour la première fois un Galaxy Note en deux versions. Le Galaxy Note 10, plus compact et plus abordable conviendra sans doute aux allergiques aux grands smartphones.

Le Galaxy Note 10+ est disponible aux alentours de 700/750 euros. Le Note 10, lui, est passé sous la barre des 650 euros. A ces tarifs, les deux smartphones à stylet de Samsung sont des modèles que nous recommandons fortement.

Notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 800 euros s’arrête ici. Si vous avez trouvé votre bonheur avec un autre modèle, vous pouvez bien entendu le partager avec nous. Ce guide sera mis à jour au fil des sorties. Enfin, si vous recherchez des modèles plus abordables, vous pouvez consulter nos guides des meilleurs smartphones à moins de 500 euros et à moins de 300 euros.