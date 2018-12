RED by SFR : forfait mobile et box internet en très forte promotion 🔥

Ces derniers jours, l’opĂ©rateur RED by SFR a Ă©tĂ© très actif sur les promotions – pour le plus grand bonheur du portefeuille de ses nouveaux clients. Que ce soit pour son forfait mobile ou pour sa box internet, il s’est distinguĂ© de tous ses concurrents avec des tarifs prĂ©fĂ©rentiels et des service gonflĂ©s vraiment compĂ©titifs. Il faut savoir que ces promotions sont uniquement destinĂ©es Ă ses nouveaux clients, et les clients existants ne peuvent donc pas en profiter.

Ci-dessous, vous trouverez un guide sur le forfait mobile RED by SFR ainsi qu’un dĂ©tail sur l’offre de box internet de l’opĂ©rateur. Que ce soit l’un ou l’autre, ces deux produits n’impliquent aucun engagement de la part du client qui reste ainsi toujours libre de rĂ©silier dès lors qu’il n’est plus satisfait. RED by SFR propose un maximum de flexibilitĂ©, et c’est le seul opĂ©rateur Ă en faire ainsi sur ses 2 produits phares.

Forfait mobile : RED by SFR abaisse ses tarifs

DĂ©cembre est toujours rĂ©putĂ© pour ĂŞtre un mois faste pour les souscriptions Ă des forfaits mobiles, et RED by SFR ne compte pas en rater un morceau. L’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com a pris les devants en proposant un forfait mobile en promotion avec un maximum de flexibilitĂ© sur le client, et toujours plus de transparence. Ci-dessous, vous trouverez un dĂ©tail sur les diffĂ©rentes offres de forfait mobile disponibles :

Dans les trois cas, ces forfaits mobiles RED by SFR ne sont soumis Ă aucun engagement de durĂ©e de la part du client qui peut choisir de rĂ©silier dès lors qu’il n’est plus satisfait de l’offre. D’autre part, il faut savoir que ces tarifs sont valables Ă vie, et qu’ils n’ont donc pas vocation Ă remonter au bout d’une annĂ©e – comme c’est le cas chez certains opĂ©rateurs. Seul bĂ©mol, les clients existants ne peuvent malheureusement pas profiter de la remise actuelle.

Une box internet RED by SFR très avantageuse

Au niveau de sa box internet, RED by SFR a Ă©galement voulu offrir un maximum de flexibilitĂ© Ă ses clients, avec une offre « à la carte » et sans aucun engagement. Alors que ses concurrents imposent pour la quasi-totalitĂ© une annĂ©e d’engagement, RED by SFR a voulu laisser le choix Ă ses clients. En ce moment, cette box internet est en forte promotion : la Fibre 1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement et 200 MB/s en envoi et les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles est Ă 20€ par mois.

Hors pĂ©riode de promotion, il faut normalement rajouter 5€ par mois pour obtenir ce très haut dĂ©bit, et il faut rajouter 5€ par mois pour les appels illimitĂ©s vers les mobiles. Autrement dit, cette box internet RED by SFR hors rĂ©duction coĂ»te au moins 50% de plus. Encore une fois, le grand avantage est que ce tarif est valable Ă vie, et qu’il ne remonte donc pas au bout d’une annĂ©e.

Pour ceux qui veulent obtenir la tĂ©lĂ©vision par leur box internet, RED by SFR propose aussi deux options avec plus ou moins de chaĂ®nes : il faut compter 2€ par mois pour obtenir le dĂ©codeur ainsi que 27 chaĂ®nes TV, et 4€ par mois pour obtenir le dĂ©codeur avec 100 chaĂ®nes TV. Pour ceux qui n’en ont pas besoin, il n’y a aucunement besoin de souscrire Ă ces options.

Pour en savoir plus sur l’offre box de RED by SFR, c’est par ici :

