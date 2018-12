RED by SFR : forfait mobile illimité 40 Go à 10€ par mois 🔥

RED by SFR s’est vraiment distingué dans les derniers mois pour la qualité de ses offres mobiles et box internet. L’opérateur n’a pas hésité à sortir de belles promotions pour séduire un maximum de monde avec des tarifs très avantageux, et des forfaits gonflés.

Pour le plus grand bonheur de tous, il a décidé de prolonger ses offres de quelques jours supplémentaires. Pour ceux qui les auraient manqué, c’est le moment ou jamais pour y souscrire. Attention, cette offre est limitée aux nouveaux clients de l’opérateur. Cela signifie que les clients existants de RED by SFR ou de SFR ne pourront pas demander à changer de forfait mobile vers les offres présentées ci-dessous. Cette stratégie vise avant tout à rapatrier de nouveaux clients depuis les opérateurs concurrents.

Toute la gamme de forfaits mobiles en réduction

Chez RED by SFR, ce n’est pas un seul forfait mobile qui est en promotion – mais quasiment toute la gamme. Cela permet ainsi à quiconque de trouver un abonnement téléphonique qui lui convienne, avec un tarif préférentiel. Là où RED by SFR se distingue de la concurrence, c’est que se tarif est « valable à vie », et qu’il ne s’agit donc pas d’une offre qui soit limitée aux 12 premiers mois. Et pour couronner le tout, l’opérateur ne demande aucun engagement dans la durée. Dès lors que le client n’est plus satisfait, il a l’opportunité de pouvoir partir sans préavis.

Pour offrir des forfaits mobiles avec autant de flexibilité, RED by SFR paraît assez sûr de son offre, et il sait qu’il pourra convaincre ses clients de rester sur le long terme grâce à la compétitivité de ses tarifs, et la qualité de son réseau. Ce dernier n’est autre que celui de SFR, lui-même connu pour être l’un des tous meilleurs en France.

Voici les 3 offres de forfait mobile RED by SFR en promotion :

Le premier forfait mobile en réduction est celui qui inclut les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 40 Go de données internet pour 10€ par mois. Hors période de promotion, ce forfait se cantonne à 1 seul Giga de données internet pour le même tarif. A noter que le client bénéficie aussi de 3 Go de données internet supplémentaires chaque mois qu’il peut utiliser dans l’Union Européenne. Le second forfait RED by SFR en promotion est aussi illimité sur les appels, SMS et MMS et il inclut 60 Go de données internet pour 15€ par mois. C’est donc 4 fois la consommation habituelle qui est incluse, et surtout, il s’agit d’une offre gonflée sur la consommation de données internet à l’étranger : 15 Go de data peuvent être utilisées en Europe, mais aussi en Suisse, Andorre, Canada et Etats-Unis. Ces régions ne sont pas intégrées dans l’offre traditionnelle, hors promotion. Le dernier forfait mobile RED by SFR avec une remise est original puisqu’il inclut aussi RMC Sport en plus des appels, SMS et MMS illimités et de 50 Go de données internet pour 25€ par mois. RMC Sport est inclut aussi bien sur mobile que sur ordinateur et télévision. C’est la première fois que RED by SFR avance une promotion qui inclut la chaîne du groupe Altice qui diffuse en exclusivité tous les matchs de Ligue des Champions et d’Europa League. Un bon cadeau de Noël pour les amateurs de football ?

Ces trois offres de forfait mobile RED by SFR expirent le 26 décembre 2018, après quoi l’opérateur se laisse le droit d’arrêter les remises. A côté de ces promotions, on retrouve également deux forfaits plus classiques qui même sans remise, restent compétitifs : appels, SMS et MMS illimités et 100 Go de données internet pour 20€ par mois par exemple, ou encore SMS, MMS en illimité, 5h d’appels et 50 Mo de données internet pour 5€ par mois. Ces deux abonnements mobiles viennent sans engagement, et avec un tarif lui aussi valable à vie.

La box internet en forte promotion

RED by SFR, ce n’est pas seulement une gamme de forfaits mobiles. En effet, l’opérateur se positionne depuis plusieurs années sur les box internet. La relation client se gère uniquement en ligne, bien qu’un installateur (de SFR) viennent installer la box pour la première fois. Au niveau des tarifs, l’offre est sensiblement plus compétitive que celle de SFR, d’autant plus qu’elle est en promotion actuellement.

Cette offre, nous ne la retrouverez aujourd’hui nulle part ailleurs sur le marché : la Fibre avec le très haut débit (1 GB/s en téléchargement, 200 MB/s en envoi) ainsi que les appels vers les fixes et les mobiles est disponible à 20€ par mois – sans engagement et tarif valable à vie. Hors période de promotion, il faut compter 30€ par mois pour cette offre (ce qui reste encore très compétitif).

