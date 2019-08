RED by SFR : le forfait mobile évolue avec plus de transparence

En ce début de semaine, l’opérateur télécom RED by SFR a annoncé une refonte globale de son offre de forfaits mobiles. Il s’inspire désormais largement de ce qu’il avait déjà mis en place pour sa box internet : une offre unique et simple, que l’on peut aussi personnaliser en rajoutant des options. Surtout, il est possible de faire évoluer les options d’un mois à l’autre, avec la possibilité de retourner au forfait le moins cher à tout moment.

Par défaut, vous bénéficiez en ce moment – et jusqu’au 2 septembre prochain – d’un forfait mobile illimité avec 40 Go pour 10€ par mois. Vous pouvez ensuite rajouter davantage de data ou une option internationale moyennant un prix un peu plus élevé.

Voir l’offre RED by SFR

Un forfait mobile unique très compétitif

En soi, l’offre de forfaits mobiles RED by SFR a changé dans sa présentation, mais les différentes versions disponibles sont assez proches d’être les mêmes qu’auparavant. Comme vous pouvez le voir sur le site de l’opérateur télécom, vous allez être dirigé vers un forfait mobile de base, qui inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 40 Go de données internet en 4G+ pour 10€ par mois. Ce forfait mobile est déjà très compétitif en lui-même, d’autant plus que ce tarif est valable à vie, et que le forfait est sans engagement de durée.

Ensuite, vous avez la possibilité de rajouter ponctuellement des options sur ce forfait de base. Ainsi, si vous rajoutez par exemple 5€ par mois, vous bénéficiez de 60 Go de données internet. En rajoutant 10€ par mois (soit 20€ au total), vous pouvez accéder à un forfait mobile sans limite de SMS et appels, avec 100 Go de données internet.

De même, vous pouvez rajouter une option internationale à votre forfait (15 Go de données internet en Europe + Canada + USA) pour 5€ de plus par mois. Par défaut, le forfait mobile s’accompagne déjà de 5 Go de données internet dans l’Union Européenne, ce qui est très largement suffisant pour vos escapades lors d’un week-end.

Modifiez le forfait en cours de route

Là où RED by SFR apporte de l’innovation avec ce nouveau forfait mobile, c’est que le client peut moduler son abonnement mois après mois. Il bénéficie ainsi d’une flexibilité maximum qui lui permet de régler le coût de son forfait mobile selon ses besoins du moment. Il peut ainsi souscrire directement à davantage de données internet (ou à une option internationale) pour le mois en cours – avant de décider de revenir au forfait de base le mois d’après.

Avec les prix qui sont clairement affichés et assurés à vie, RED by SFR frappe un grand coup en offrant non seulement des mini prix, mais surtout beaucoup plus de transparence. Les options peuvent être souscrites ou résiliées directement depuis son espace personnel, depuis un ordinateur ou via l’application mobile RED & Moi.

Pour voir cette offre spéciale RED by SFR, c’est par ici :

